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ЦАМТО

Международная выставка вооружения и военной техники "MILEX-2025" пройдет в Минске с 21 по 24 мая

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Источник изображения: Роман Азанов/ ТАСС

ЦАМТО, 13 марта. XII Международная выставка вооружения и военной техники "MILEX-2025" пройдет в Минске с 21 по 24 мая 2025 года в Минском международном выставочном центре, сообщили в Госкомвоенпроме Республики Беларусь.

Организаторы выставки:

- Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь,

- Министерство обороны Республики Беларусь,

- Республиканское унитарное предприятие "Национальный выставочный центр "БелЭкспо" Управления делами президента Республики Беларусь.

В этом году тематические разделы выставки представят весь спектр технологий, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства, а деловая программа будет включать в себя научно-технические конференции, форумы по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности государства.

В частности, как сообщили в Госкомвоенпроме, на "MILEX-2025" будет представлен батарейный командный пункт (БКП) войсковой ПВО "Лерка".

БКП "Лерка" предназначен для автоматизированного управления зенитным ракетным (ракетно-артиллерийским) подразделением (батальоном).

БКП "Лерка" обеспечивает:

- прием оперативно-тактической и воздушной обстановки от КШМ "Редут-223" и подчиненных огневых средств, ее отображение на мониторе АРМ на фоне цифровой карты местности;

- автоматизированное управление огнем подчиненными огневыми подразделениями;

- ввод и выдачу информации о точках стояния и боевой готовности подчиненных подразделений, а также донесений на команды управления;

- решение информационно-расчетных задач;

- комфортное размещение боевого расчта.

БКП "Лерка" принят на вооружение в 2023 году. С 2024 года поступает в подразделения войск ПВО Республики Беларусь.

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Белоруссия
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