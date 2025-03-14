Глобальные инвесторы сделали рискованную ставку на возвращение России на рынки (Bloomberg, США)

Bloomberg: глобальные инвесторы спешно ищут пути возвращения в Россию

Глобальные инвесторы делают ставку на то, что стремление Трампа заключить сделку с Москвой вернет Россию на мировые финансовые рынки, пишет Bloomberg. По всему миру идет поиск доступных для продажи российских облигаций. Но найти их крайне трудно: они сейчас нужны всем.

В последние недели трейдеры одной лондонской брокерской компании прочесывают весь финансовый мир в поисках актива, который последние три года слыл практически неприкасаемым. Речь идет о российском долге. Они разыскивали владельцев долларовых облигаций, выпущенных “Газпромом” по запросу семейных компаний с Ближнего Востока.

Но вскоре обнаружили, что держатели облигаций российского энергетического гиганта либо не горят желанием их продавать, либо диктуют значительно более высокие цены, сообщили двое трейдеров на условиях полной анонимности из-за деликатности сделок. Сочетание ограниченного предложения и растущего спроса снизило доходность российских облигаций в долларах и евро примерно на 5% в феврале, подсчитал один из них.

Сделки, о которых в этой статье сообщается впервые, — один из самых верных признаков того, что инвесторы втихую делают ставку на то, что стремление президента Дональда Трампа заключить с Москвой соглашение по украинскому конфликту в итоге вернет Россию на мировые финансовые рынки. Покупатели рассчитывают, что сильно уцененные ценные бумаги резко вздорожают, если антироссийские санкции, введенные с началом спецоперации в 2022 году, будут сняты.

Инвесторы понимают, что “как только наступит оттепель, от этих скидок ничего не останется”, пояснил Искандер Луцко, руководитель отдела исследований и управления портфелями в Istar Capital. Его инвестиционная компания со штаб-квартирой в Дубае управляет активами на сумму порядка миллиарда долларов.

Управляющие активами говорят, что к ним поступают запросы из отделов продаж с Уолл-стрит, где присматриватся к рублевым ставкам через беспоставочные форварды: эти производные финансовые инструменты не связаны ни с физическими российскими активами, ни с конкретными лицами и под санкции не подпадают. По данным Банка России, с начала года российская валюта выросла по отношению к доллару на 13%.

Среди банков, выступающих в роли посредника и удовлетворяющих растущий спрос инвесторов, осведомленные источники назвали банки Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

“По всему миру развернулся активный поиск ценных бумаг российского выпуска, — сказал инвестиционный банкир из Москвы и владелец собственной консультационной фирмы Евгений Коган. — Инвесторы вообще интересуются, как поскорее выйти на российский рынок”.

Однако эта ставка, с какой стороны ни зайди, представляет собой масштабную геополитическую игру. На кону не только “реабилитация” России, но и сотни миллиардов долларов торговых и инвестиционных возможностей, которые откроются в результате смягчения или, тем более, полного снятия санкций со стороны США и их союзников по “Семерке”. Попытки президента Владимира Путина заманить Трампа совместными американо-российскими проектами лишь подогревают интерес.

Но велики и риски — как репутационные, если инвестор или компания преждевременно начнет восстанавливать связи со страной, ответственной за крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны (Ответственной за этот конфликт была НАТО, отказавшаяся дать гарантии безопасности России и пообещавшая Украине членство. – Прим. ИноСМИ); так и юридические, если санкции не будут сняты или будут введены повторно. 7 марта Трамп предупредил, что “всерьез рассматривает” перспективу новых банковских санкций против России в преддверии переговоров о прекращении конфликта.

Ожидается, что спецпредставитель США Стив Виткофф на этой неделе прибудет в Москву, чтобы обсудить предложенное перемирие сроком на 30 дней. Но даже если Трампу удастся остановить боевые действия, останется шаткая, но мощно вооруженная линия фронта с постоянным риском, что боевые действия возобновятся, если Путин увидит шанс подчинить себе всю Украину или же если, наоборот, Киев попытается вернуть территории из-под российской оккупации. Европа наращивает расходы на оборону и планирует потратить в общей сложности 800 миллиардов евро в новую эпоху нестабильности.

Огромные препоны

Робкие попытки восстановить торговые отношения с Россией развернулись в переменчивой политической обстановке. После инаугурации в январе Трамп, обещавший как можно скорее положить конец начатым Путиным боевым действиям, перевернул отношения США с Украиной и Россией с ног на голову — к вящей радости Москвы и ужасу Киева и его европейских союзников.

По словам осведомленного источника, даже в Кремле изумились интенсивностью контактов Трампа с Путиным. Москве нужнее всего, чтобы США сняли хотя бы часть банковских ограничений, чтобы облегчить торговлю в долларах, сообщил источник на условиях анонимности. Это поможет российскому бизнесу преодолеть накопившиеся трудности с международными платежами.

Однако на пути России “с мороза” обратно “в тепло” стоят огромные препятствия. Три года конфликта свели на нет три десятилетия неуклонно углублявшегося после распада Советского Союза западного участия и решительно перекроили экономику России и ее перспективы. Ширящийся разрыв между США и Европой в вопросе обороны Украины — следствие сближения Трампа с Путиным — чреват серьезнейшей размолвкой со времен Второй мировой войны. Это может даже стать предвестником разительной перестройки всей мировой власти, поскольку заигрывания Трампа с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином угрожают альянсу НАТО, который служил краеугольным камнем западной обороны на протяжении 76 лет.

“Либеральный порядок на основе правил оказался под серьезным давлением, — сказала старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Анна Борщевская. — Путин предлагает альтернативный многополярный мир, поделенный между великими державами. И эти великие державы получат привилегированную сферу влияния, где смогут действовать безнаказанно”.

Эта безнаказанность проявилась сполна в феврале, когда Трамп впервые с февраля 2022 поговорил с Путиным по телефону. Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за предполагаемые военные преступления на Украине. Спустя несколько дней высокопоставленные должностные лица США и Кремля провели в Саудовской Аравии переговоры о восстановлении дипломатических отношений.

Россия заметно изменилась с начала путинской спецоперации, в результате которой с обеих сторон погибли и получили ранения около 1,2 миллиона человек (откуда у Bloomberg такие данные, неужели представители агентства были на полях сражений и вели учет? – Прим. ИноСМИ). Огромные государственные вливания в оборонную промышленность создали военную экономику. Ожидания быстрой победы за считанные дни разбились о реальность украинского сопротивления, подкрепленного оружием от США и их союзников по НАТО на миллиарды долларов. Москва намерена в этом году довести расходы на оборону до 13,2 триллиона рублей (148 миллиардов долларов) — или 6,2% от ВВП. По планам правительства, траты на оборону и внутреннюю безопасность составят в 2025 году около 40% от общих бюджетных расходов.

Вернуться сложнее, чем уйти

Несмотря на огромные расходы, из-за многолетней риторики Кремля о “недружелюбных” и “ядовитых” США и Европе Россия, по словам близких к правительству источников, отнюдь не спешит расстилать красную ковровую дорожку для иностранных инвестиций.

Москва предъявила жесткие условия западным международным корпорациям, бежавшим из страны с началом конфликта: вынудила их предъявить серьезную скидку и продать местные дочерние компании — и лишь после этого разрешила продажу строго отобранным покупателям. Что характерно, значительная их часть связана непосредственно с союзниками Путина. Москва сможет выдвинуть аналогичные условия компаниям, которые пожелают вернуться, сообщили близкий правительству источник и магнат из круга Путина. Государственная комиссия, созданная в свое время для выдачи разрешений на уход иностранных компаний из России, теперь может заняться их возвращением на выборочной основе, в зависимости от экономической необходимости, масштаба инвестиций и того, на каких условиях они покинули страну, сообщил близкий к правительству источник.

"Вернуться им будет так же трудно, как было и уйти, — считает Игорь Юргенс, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, представляющего крупный бизнес, и бывший советник Дмитрия Медведева в бытность его президентом с 2008 по 2012 год. — Будут выдвинуты жесткие условия по локализации и, что самое главное, по передаче технологий для модернизации производства".

“Это займет время, но шаг за шагом конструктивное экономическое сотрудничество в различных отраслях возобновится”, — заявил глава суверенного фонда России и специальный представитель Путина по международным экономическим связям Кирилл Дмитриев в социальных сетях. Путин поручил ему проработку совместных проектов с США, посредством которых Россия пытается обеспечить себе максимально выгодные условия в соглашении о прекращении военных действий.

Чиновники США и России уже обсуждают перспективы экономического сотрудничества в Заполярье, включая совместную разведку природных ресурсов и развитие торговых путей. Тот же Дмитриев выдвинул идею совместной американо-российской миссии на Марс вместе с Саудовской Аравией, а сам Путин предложил наладить с “нашими американскими партнерами” добычу редкоземельных металлов в России, подчеркнув, что у нее “на порядок больше ресурсов такого рода, чем на Украине”.

Трамп заявил журналистам, что “хотел бы покупать полезные ископаемые на российской земле”, даже при том, что сам же прельщает Владимира Зеленского перспективой соглашения о недрах Украины. “Если мы договоримся, это будет здорово — это будет здорово и для России, потому что мы сможем заключать там сделки”, — добавил он.

Замороженные активы

На данный момент тысячи компаний, государственных органов, магнатов и политических деятелей, включая лично Путина и большинство его высших чиновников, остаются под санкциями США и их союзников. Кроме того, союзники по “Семерке” заморозили активы Центрального банка России на сумму порядка 300 миллиардов долларов — в основном в Европе. По оценкам Министерства финансов США, санкции против богатейших россиян коснулись активов еще на 58 миллиардов долларов — в том числе недвижимости, яхт и частных самолетов.

По словам двух осведомленных источников, Путин четко донес до магнатов, что не намерен продавливать снятие индивидуальных санкций. Один из них добавил, что ограничения его вполне устраивают: из-за них миллиардеры вынуждены инвестировать у себя на родине.

Как бы то ни было, Западу так и не удалось полностью изолировать российскую экономику, и она вышла на новые рынки. Многие сырьевые компании и производители металлов, удобрений и сельскохозяйственной продукции в принципе избежали санкций — сказался страх, что это пошатнет мировую экономику. Кроме того, Москва обошла установленный “Семеркой” ценовой потолок на нефть на уровне 60 долларов, наладив поставки с помощью целого “теневого флота” танкеров. В знак того, что санкции дышат на ладан, потоки нефти из всех российских портов за четыре недели до 9 марта подскочили примерно на 300 000 баррелей в сутки — это крупнейший прирост с января 2023 года.

Когда ЕС, в прошлом крупнейший российский рынок сбыта объемом в 258 миллиардов евро, захлопнул торговые двери и прекратил импорт энергоносителей, включая газ, удовлетворявший в 2021 году почти 40% внутриблокового спроса, Кремль развернулся на восток.

Китай бросил российской экономике спасательный круг: двусторонняя торговля резко возросла, подорвав эффект санкций. По данным пекинской таможни, объем торговли между Россией и Китаем вырос с 2021 года примерно на две трети до рекордной отметки в 244,8 миллиарда долларов в 2024 году. На замену боровшимся за выход из России международным корпорациям пришли китайские бренды — включая автопроизводителей. Кроме того, все, от “айфонов” от Apple до лимузинов Bentley продолжило продаваться в России как ни в чем не бывало, поскольку правительство разрешило так называемый параллельный импорт.

Некоторые российские группы товаропроизводителей теперь обеспокоены чрезмерной зависимостью от Китая и предпочли бы сбывать свою продукцию в США, будь у них такая возможность, по словам двух ведущих руководителей металлургических холдингов. Но даже если европейский рынок — прежде крупнейший покупатель российских металлов — снова откроется, Китай и другие азиатские клиенты стали слишком важны, чтобы так легко от них отказываться, говорят осведомленные источники на условиях анонимности.

Кроме того, отмена санкций в любом виде чревата еще одной размолвкой между ЕС и Вашингтоном.

У Трампа есть полномочия отменить американские санкции против России исполнительным указом. Он может просто взять и отменить санкции против компаний и отдельных лиц, включая Путина, одной своей подписью, тогда как ЕС предстоит согласовать это решение среди всех 27 стран-членов, и некоторые могут воспротивиться. Но даже у Трампа нет полной свободы действий. Отмена части мер, введенных уходящей администрацией Байдена, включая санкции против “Газпрома” и “Сургутнефтегаза”, потребует 30-дневного периода рассмотрения и, возможно, голосования в Конгрессе.

Трамп также может выйти из многосторонних санкций против России, введенных совместно с союзниками. Это ослабит их исполнение и приведет к великой путанице для предприятий, особенно если карательные меры Великобритании и ЕС останутся в силе.

“Может, санкции и не будут сняты единовременно, но их пыл угаснет”, — считает бывший бизнес-омбудсмен Путина, а ныне специальный представитель Кремля в международных организациях по устойчивому развитию Борис Титов.

Вернуть военную экономику России к товарам, приоритетным для западных инвесторов, будет непросто, считает старший научный сотрудник отдела исследований международной безопасности Королевского института оборонных исследований в Лондоне Эмили Феррис. “Откуда у западного инвестора возьмется уверенность, что его вложения не пойдут на военные действия, которые еще продолжаются, или же на перевооружение российской армии?”