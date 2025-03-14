Asia Times: Китай стал мировым лидером в судостроении, угрожая военно-морскому превосходству США

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Используя зарубежные контракты, инфраструктуру двойного назначения, поддерживаемая государством судостроительная промышленность Китая быстро обгоняет США и, в частности, американские ВМС, которые борятся с сокращающимися верфями и стратегической неопределенностью, пишет издание Asia Times.

Издание отмечает со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований (CSIS – добавлен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ), что Китай стал мировым лидером в области судостроения, угрожая военно-морскому превосходству США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

Согласно отчету, КНР использует промышленную политику и военно-гражданский союз (MCF) для интеграции коммерческого и военно-морского производства. А китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC), крупнейший в мире судостроитель, стерла границы между гражданским и военным секторами, способствуя расширению военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В отчете также говорится, что китайская судостроительная сеть работает по многоуровневой структуре, а принадлежащие CSSC верфи с высоким уровнем риска производят коммерческие суда и военные корабли, которые часто финансируются международными клиентами. Более 75% судов с китайских верфей продаются иностранным покупателям, косвенно субсидирующим военно-морское строительство Китая. В CSIS отмечают, что европейские и азиатские фирмы, включая тайваньскую Evergreen Marine, фактически вложили миллиарды в инфраструктуру CSSC двойного назначения.

Asia Times напоминает о прошлогоднем докладе Конгресса США, в котором приводятся данные о доминировании Китая в судостроении над США. Согласно оценкам, судостроительные мощности Китая в 230 раз превосходят американские, что позволяет ему обладать крупнейшим в мире военно-морским флотом. А по данным Пентагона, военный флот Китая насчитывают 370 кораблей и подводных лодок. В то же время по состоянию на март 2025 года в составе ВМС США находилось 295 кораблей. Это ставит ВМС США в шаткое стратегическое положение.

Для исправления ситуации администрация Трампа представила план по выходу из кризиса, в котором оказалось американское судостроение. Однако, по словам экспертов, для его реализации требуются кардинальные изменения во многих сферах, связанных с судостроением.