Аналитик Коротченко: Путин и Лукашенко могут принять решение по поставке "Орешника"

Как отметил военный аналитик Игорь Коротченко, "с практической военно-политической точки зрения сейчас очень хороший момент" для поставки комплекса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, не исключено, примут уже во время предстоящей встречи в Москве конкретные решения относительно сроков поставки в белорусские вооруженные силы ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Такое мнение высказал ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Конкретные решения относительно времени поставки ракетного комплекса "Орешник" и подготовки необходимой инфраструктуры базирования могут быть приняты уже сегодня", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что "с практической военно-политической точки зрения сейчас очень хороший момент" для поставки комплекса "Орешник" в Белоруссию. "Фактически мы вышли на комплексную программу обеспечения безопасности Союзного государства", - добавил Коротченко.

Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом. В программу поездки входят в том числе переговоры с российским лидером.

По итогам состоявшегося 6 декабря 2024 года заседания Высшего госсовета Союзного государства Москва и Минск утвердили общую концепцию безопасности и заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Лукашенко после заседания сообщил, что попросил Путина разместить в республике российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Президент РФ со своей стороны отметил, что комплекс "Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года.

В конце января белорусский лидер заявил, что российская гиперзвуковая система "Орешник" появится в республике "со дня на день". По словам Лукашенко, она может быть размещена на территории республики ближе к Смоленску.