Эксперт Коротченко: новости об отсутствии у ВСУ ATACMS могут быть дезинформацией

Главный редактор журнала "Национальная оборона" заявил, что такие сообщения следует воспринимать с осторожностью и не расслабляться

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Новости западных СМИ об израсходовании Вооруженными силами Украины (ВСУ) своих запасов тактических ракет ATACMS следует воспринимать с осторожностью и не расслабляться. Об этом сообщил ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Надо исходить из того, что в любой момент поставки ATACMS могут быть возобновлены при том или ином неблагоприятном варианте развития событий. Поэтому в данном вопросе мы должны не пребывать в эйфории, а анализировать ситуацию, исходя из худших сценариев, и быть готовыми к ним с точки зрения их нейтрализации теми силами и средствами, которые у нас есть", - сказал Коротченко. Он допустил, что соответствующие публикации зарубежных СМИ могут быть частью операции по стратегической дезинформации.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что ВСУ израсходовали весь запас ракет ATACMS, который был им поставлен.