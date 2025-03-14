"Мяч на стороне России": европейские "футболисты" считают, что загнали Москву в ловушку - Мнения ТАСС

Андрей Низамутдинов — о влиянии договоренностей Трампа и Зеленского на европейские настроения

Результат американо-украинских переговоров в Джидде, по итогам которых Киев согласился на 30-дневное перемирие с Россией, вызвали в Европе бурный всплеск энтузиазма практически по Грибоедову: "Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали!" Но дело тут вовсе не в миролюбии европейских лидеров, совсем наоборот: евроатлантисты увидели возможность продолжения прежнего курса, цель которого — нанести России стратегическое поражение.

Игра в футбол

После встречи американцев и украинцев в Джидде сложилось ощущение, будто лидеры европейских стран и инстанций в одночасье переквалифицировались в футбольных комментаторов. Правда, сделали они это с подачи госсекретаря США Марко Рубио: изложив суть достигнутых договоренностей, тот заметил, что теперь "мяч на стороне России".

"Теперь мяч явно находится на стороне России", — подхватил подачу президент Франции Эмманюэль Макрон. "Мяч теперь находится на стороне России!" — хором воскликнули председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Теперь мяч на российской стороне", — поспешил отреагировать премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Слегка выбился из общего ряда (пока еще) канцлер Германии Олаф Шольц, заметивший: "Теперь слово за президентом России Владимиром Путиным".

Впрочем, замена "мяча" на "слово" не изменила общего посыла, скрытого между строк: либо Россия, что скорее всего, откажется от невыгодного для нее предложения о перемирии, и это даст повод для усиления давления на нее; либо она согласится, и тогда можно будет диктовать ей условия дальнейшего поведения.

Для Евросоюза и примкнувшей к нему Британии предпочтительнее, конечно, первый вариант. Во-первых, отказ России от перемирия даст лишний повод для обвинений в ее адрес и раздувания тезиса об "угрозе российской агрессии". Во-вторых, еврочиновный Брюссель, а также Париж, Берлин, Варшава, Копенгаген и все прочие получат дополнительное обоснование для осуществления плана тотальной милитаризации ЕС, который был на днях объявлен главой Еврокомиссии. В-третьих, у европейцев появится возможность не просто найти общий язык с президентом США Дональдом Трампом, но и перетянуть его на свою сторону: мол, гляди, друг Дональд, Путин отказался от твоего чудесного плана, а мы, наоборот, все за тебя и еще "затебее", поэтому кончай уже поднимать пошлины, лучше вставай в наши ряды и вместе пойдем "свиньей" на Россию, как было при твоем предшественнике.

Второй вариант, впрочем, тоже неплох: плану собственной милитаризации и продолжения накачки оружием Украины он ничуть не мешает, да и прочие опции остаются на столе, нужно будет лишь дождаться, пока Россия нарушит перемирие — ну или спровоцировать ее на это. Вдобавок этот вариант дает шанс для реализации дорогого сердцам Макрона и Стармера замысла отправки на Украину европейских войск.

Но самое главное — оба варианта дают возможность дальнейшего затягивания конфликта, или, если следовать футбольной терминологии, перевода игры в овертайм.

Как бы сейчас европейцы ни пыжились, ни храбрились на публику, они не могут не понимать: выиграть в основное время у них никак не получается, значит, нужно попытаться заполучить еще пару таймов дополнительного времени. Пусть Украина повоюет еще годика три-четыре, а мы тем временем накачаем мускулы, переведем свою экономику на военные рельсы, да ведь и Трамп не вечен — глядишь, и получится добиться нужного результата.

Игра в шахматы

С точки зрения футбола ситуация, наверное, так и выглядит: вынудив Киев согласиться на перемирие, американцы забили гол, теперь России надо отыгрываться. Вдобавок Трамп не скрывает желания "перепасовать" или вообще "отфутболить" европейцам вопросы предоставления Украине гарантий безопасности, ввода миротворцев и дальнейших поставок оружия, а самому заняться более насущными внутренними вопросами, а также проблемой взаимоотношений с Китаем. Евросоюз уже видит, как он выходит из запаса на поле и становится основным игроком. Вот только урегулирование конфликтов — это дипломатия, а она гораздо ближе к шахматам, нежели к футболу.

Непонятно, с чего европейцы взяли, что Россия непременно откажется от перемирия и тогда можно будет навалиться на нее всем миром. Россия вполне может согласиться, просто сделает это на определенных условиях.

Например, на условии вывода украинских войск со всех российских территорий, к которым относится не только Курская область, но и ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, включая их административные центры. Или на условии выдачи всех нацистских преступников, отдававших и выполнявших приказы об обстреле российских территорий и виновных в гибели и страданиях граждан России.

И потом, перемирие — это же не просто "ну все, договорились, с завтрашнего дня не стреляем". Соблюдение перемирия надо контролировать, кто возьмет на себя эту функцию? О наблюдателях из стран НАТО или европейских организаций не может быть и речи — они себя полностью скомпрометировали еще на этапе невыполнения Украиной Минских соглашений, а уж потом и вовсе вступили в прокси-войну с Россией. Значит, формировать корпус наблюдателей следует из стран, никак не вовлеченных в конфликт, а это процесс небыстрый.

Так что мы-то, безусловно, за прекращение огня, но вот объявить прямо завтра никак не получится, извините.

Кстати, дорогие европейцы, если вы так уж хотите занять место за столом переговоров, то почему бы вам в качестве жеста доброй воли не пойти на отмену хотя бы части санкций? Начать можно было бы с размораживания российских активов.

Скажем честно: на футбольных полях Россия европейцам частенько проигрывала. Зато наша шахматная школа всегда была и остается одной из лучших. Но самое главное — Россия никогда не проигрывала Европе на полях сражений. И это надо хорошенько усвоить сторонникам затягивания конфликта на Украине.

Андрей Низамутдинов

Обозреватель ТАСС