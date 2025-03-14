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Военное обозрение

Forbes: ВС России предположительно поразили все 10 танков Strv 122, поставленных Киеву Швецией

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Источник изображения: topwar.ru

ВС России в течение двух последних лет предположительно поразили все 10 танков Strv 122, поставленных Киеву Швецией. По ним было нанесено как минимум 14 успешных ударов.

Так утверждает в своей статье обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

Возможно, это означает, что все 10 танков были повреждены

- рассуждает автор.

При этом, отмечает Экс, вся пораженная техника якобы не уничтожена, а продолжает эксплуатироваться. Он объясняет это большой живучестью данной техники. Кроме того, американский автор отмечает, что украинским военным в большинстве случаев удается отбуксировать поврежденные Strv 122 в тыл для ремонта.

Все эти шведские танки находятся на вооружении 21-й механизированной бригады ВСУ. Кроме них, у подразделения есть 21 Leopard 2A6 и несколько более старых Leopard 1A5. Бригада участвовала во вторжении ВСУ в Курскую область.

Танк Strv 122 производства Швеции имеет массу 63 тонны. Его экипаж состоит из четырех человек. Он является модернизированной версией немецкого Leopard 2A5. Недавно на одном из украинских телеканалов танкист из 21-й бригады ВСУ заявил, что шведская боевая машина более совершенна по сравнению с базовым «немцем».

В общей сложности европейские союзники Киева с 2023 года обещали поставить 259 танков Strv 122, Leopard 2A6, Leopard 2A4 и Leopard 1A5. Большая часть из них уже передана ВСУ. Экс утверждает, что за это время российским военным якобы удалось уничтожить только 30 таких танков.

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Страны
Россия
США
Украина
Швеция
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Минoбороны РФ
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