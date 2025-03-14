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ЦАМТО

Андрей Булыга провел рабочее совещание по вопросам модернизации системы МТО в зоне СВО

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Андрей Булыга
Андрей Булыга.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 13 марта. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга провел рабочее совещание с представителями профильных органов военного управления, группировок войск, отвечающих за МТО в зоне СВО, а также предприятий промышленности.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы модернизации системы МТО с учетом опыта проведения специальной военной операции.

А.Булыга отметил, что в соответствии с поручением министра обороны РФ, подразделения тылового обеспечения постоянно адаптируются под потребности войск, участвующих в боевых действиях, наращивая номенклатуру используемых средств, включая робототехнические комплексы, для обеспечения подразделений и военнослужащих всем необходимым.

Особое внимание было уделено созданию нового индивидуального рациона питания (ИРП), доставляемого с помощью FPV-дронов для военнослужащих, выполняющих боевые задачи на линии боевого соприкосновения с противником и участвующих в штурмовых действиях.

Представитель продовольственной службы одной из группировок войск доложил, что воюющие подразделения нуждаются в обеспечении специальными "продуктовыми комплектами выживания", которые будут содержать весь необходимый суточный рацион и безопасно доставляться до военнослужащего на передовые позиции при помощи БЛА.

В состав такого рациона будут включены сублимированные продукты, а также сухие витаминизированные напитки.

Замминистра обороны РФ поручил в кратчайшие сроки подготовить соответствующие техусловия для выпуска опытной партии ИРП и направить их в группировки в зоне СВО для апробации. "Этот рацион питания должен быть весом не больше 1,5 кг и содержать всю суточною норму калорий", – подчеркнул А.Булыга.

Замминистра обороны РФ также заявил, что задача обеспечения войск такими ИРП должна быть решена в кратчайшие сроки.

Кроме того, замминистра обороны РФ поручил специалистам продовольственного обеспечения максимально разнообразить рацион питания военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях.

По итогам рабочего совещания замглавы российского военного ведомства поручил ускорить проведение войсковых апробаций, в том числе в зоне СВО, новых и модернизированных технических средств для совершенствования системы МТО в соединениях и объединениях, которые выполняют боевые задачи, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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