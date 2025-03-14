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Интерфакс-АВН

Помощник президента РФ Патрушев полагает, что Лондон заинтересован в срыве переговоров России и США по Украине

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Помощник президента РФ Николай Патрушев полагает, что за обострением обстановки на Балтике стоит Лондон, который заинтересован в срыве нормализации отношений РФ и США, а также переговоров по Украине.

"Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона" в четверг.

"Полагаю, что нынешнее обострение обстановки срежиссировано Лондоном, заинтересованным в срыве шагов по нормализации российско-американских отношений, а также переговоров по Украине", - заявил он.

По словам Патрушева, судя по итогам недавнего саммита Евросоюза, принявшего решение о масштабной милитаризации Европы, военные угрозы будут только возрастать.

"Прогноз обстановки на Балтике позволяет обратить внимание на преднамеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран альянса. Высока вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства", - сказал он.

Патрушев сообщил, что НАТО отрабатывает применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям.

"С конца прошлого года в рамках операции "Балтийский часовой" на Балтику перебрасываются дополнительные силы якобы для противодействия участившимся диверсиям. Эксперты склоняются к мнению, что сами страны НАТО являются организаторами, спонсорами и исполнителями участившихся нештатных ситуаций на торговых судах, выходе из строя подводной инфраструктуры", - заявил помощник президента РФ.

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Патрушев Николай
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