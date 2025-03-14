«Появились признаки трещин»: в Bloomberg утверждается о дефективных бронепластинах на американских машинах JLTV

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон для замены лёгких бронеавтомобилей Humvee запустил в 2006 году программу создания более тяжёлой и защищённой машины JLTV. В 2015 году американская компания Oshkosh Defense получила первый заказ на поставку 16 901 единицы техники за $6,7 млрд. Общая потребность в JLTV оценивалась тогда в 64 тыс. экземпляров.

Впоследствии новый бронеавтомобиль был выбран другими странами, такими как Бельгия (закупила 322 машины), Румыния (129) и Литва (500). Британия заявила о своём намерении закупить 2747 единиц техники.

Производство JLTV началось в 2016 году. Однако, как утверждается в издании Bloomberg, машины, сошедшие с конвейера в период с 2017 по 2019 год, были изготовлены с дефектными броневыми листами. По словам авторов, ссылающихся на выводы внутреннего расследования, проверка качества примерно 12,8 тыс. бронепластин показала, что их испытания были сфальсифицированы.

Как заявляется в издании, изготовлением этих компонентов защиты занимался американский филиал российской металлургической компании Evraz, базирующийся в Портленде, штат Орегон:

Данные пластины были помечены как прошедшие проверку и одобренные, но на некоторых из них затем появились признаки трещин.

Как указывается в Bloomberg, по крайней мере 4 сотрудника Evraz North America признались, что не проводили проверку бронелистов на прочность, хотя такая процедура является обязательной. По их словам, «фальсификация данных является обычной практикой, и их этому учили», так как в условиях выполнения крупных заказов на соответствующие процедуры не хватало времени. При этом руководство компании отрицает подлог.

Теперь задача Пентагона состоит в том, чтобы идентифицировать машины, которые были произведены с использованием дефективных бронелистов, хотя к 2024 году уже было произведено около 22 тыс. экземпляров JLTV.

Как указывается, тем временем ФБР занялось этим делом, его агенты посетили несколько объектов Evraz North America в июле прошлого года. Как поясняется в Bloomberg, на текущий момент нет никаких свидетельств того, что подлог мог быть связан с усилиями США по поддержке Украины в противостоянии с Россией.