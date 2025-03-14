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Военное обозрение

Корабли Королевского флота Австралии начинают оснащать новыми системами защиты от воздушных угроз

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкая компания Rheinmetall Defence Australia, являющаяся дочерней компанией Rheinmetall Group, начала сборку первых многоцелевых систем мягкого поражения (MASS). Согласно контракту, данные установки давний партнёр Вооружённых сил Австралии и Новой Зеландии будет устанавливать на суда Королевского австралийского флота (RAN).

Вышеуказанная система MASS — это военно-морская система самообороны. Она является «внешней» системой противодействия для отражения входящих ракетных и прочих угроз с индивидуальным эффектом мягкого поражения и экранирования для военных судов.

Она подключена к корабельным датчикам и защищает корабли от атак усовершенствованных ракет с сенсорным наведением путем запуска ложных целей, которые работают во всех соответствующих длинах волн электромагнитного спектра: ультрафиолетовом, электрооптическом, лазерном, инфракрасном и радиолокационном.

Первоначально данная система будет использоваться для оснащения только шести платформ и потенциально, в перспективе, может быть установлена на будущем флоте RAN.

Меры противодействия, инициированные системой, создают ложную цель, которую надвигающаяся ракета затем интерпретирует как более ценный актив, в конечном итоге заставляя надвигающуюся угрозу отклониться от курса.

При этом «многоцелевая система мягкого поражения» может применять эти ответные меры автономно, принимая во внимание ветер и навигационные данные судна, а также информацию о характере угрозы.

Управляющий директор Rheinmetall Defence Australia Натан Пойнер сказал:

Система MASS была выбрана для установки после проведения достаточно обширных испытаний.

Хотя дата окончания контракта — 2027 год, Rheinmetall Defence Australia несет ответственность за поддержание эффективности функционала системы и после этого времени.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Новая Зеландия
Компании
Rheinmetall
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