США могут ограничить поставки Киеву ATAСMS - СМИ

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Пентагон может продолжить поставлять Украине армейские тактических ракетные комплексы ATACMS, но в ограниченных количествах, сообщило агентство Associated Press (АР), ссылаясь на американский армейский источник.

"Министерство обороны США сообщило Украине, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS, союзники США и НАТО считают системы противовоздушной обороны гораздо более востребованными", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, хотя поставки Вашингтоном оружия Киеву возобновились, официальные лица признали, что ATACMS у Киева больше нет.

Американский чиновник заявил, что в целом США предоставили украинцам около 40 таких ракетных комплексов, но "они закончились в конце января".

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что поставки американского вооружения Украине через польский хаб возобновлены после перерыва.

В начале марта польские власти сообщили о полном прекращении поставок американской военной помощи Украине, которые осуществлялись через Польшу.

Во вторник государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что военная помощь Украине может быть возобновлена, если Киев покажет заинтересованность в мирных переговорах с Москвой.