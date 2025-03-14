The Telegraph: британцы отказываются воевать за свою страну

Британская армия, которая когда-то гордилась своей мощью, теперь не может даже обеспечить себя боеприпасами на несколько дней, пишет The Telegraph. Помимо этого, молодежь в Англии отказывается воевать за свою страну. А молодые люди активно протестуют против обязательной службы.

Аннабель Денем (Annabel Denham)

Ситуация за последние несколько недель показала, что британские вооруженные силы находится в плачевном состоянии. Бывший начальник штаба обороны генерал Дэвид Ричардс выступил с предупреждением, что бригада, которой он командовал в конце 1990-х, обладала большей огневой мощью, чем вся современная армия, а генерал Ричард Даннат посетовал, что Великобритания “получает чересчур много дивидендов от мира”.

Наши запасы сократились до кучки веников и ржавых граблей. Наш подход к набору в армию, при котором жаждущее воевать меньшинство отвергали в угоду “разнообразию”, привел к кризису с привлечением и удержанием кадров. В прошлом году на обслуживание государственного долга мы потратили примерно вдвое больше, чем на оборону.

Британия физически не готова к конфликту, а военная помощь Украине оставляет в наших обороне зияющие дыры. Если Россия вторгнется на территорию одного из союзников по НАТО, то, по оценкам, боеприпасов у нас хватит дней на 8-10. Однако есть проблема и посерьезнее — психологическая. Половина представителей поколения Z в Германии считает, что страна расистская, из чего, естественно, следует, что сражаться за нее готовы только 11%. В конце концов, кто пойдет защищать “империализм” и “неравенство”?

Когда в прошлом году генерал Патрик Сандерс предложил молодежи готовиться к вступлению в “гражданскую армию”, а Риши Сунак объявил о введение обязательной воинской повинности, лица моложе 25 лет стали кричать о “несправедливости”, а остальные проявили удивленное безразличие.

Другие европейские страны более серьезно относятся к тому, что Джо Байден называл “неконтролируемой тиранией”, особенно это касается Прибалтики и Скандинавии. Эстония ввела обязательную военную подготовку в средней школе, и почти две трети молодых людей заявили о готовности участвовать в “оборонных мероприятиях”. Около 85% финнов в случае нападения на страну приобщатся к “задачам национальной обороны”. Швеция не участвовала в военных действиях более 200 лет, однако воевать за нее пойдет более половины населения, причем с 2017 года призыву на военную службу подлежат все без исключения молодые люди. В Швейцарии армейская служба обязательна для трудоспособных молодых мужчин. Когда в 2013 году местных избирателей спросили, хотят ли они сохранить эту традицию, 73% ответили положительно.

В Британии мы перестали следовать шекспировскому призыву “что ж, снова ринемся, друзья, в пролом”, валяясь вместо этого в постели. Война так долго казалась немыслимой, что люди не понимают нашей уязвимости и не осознают, что привычный образ жизни может исчезнуть через несколько недель, если что-то пойдет не так.

Тем не менее любой военный аналитик вам скажет, что конфликт на Украине хоть и ослабил Путина, но выбранная Трампом политика придала ему смелости. Путин перевел экономику России на полупостоянную военную основу и сумел превысить совокупные военные расходы всей Европы по паритету покупательной способности.

Незначительное вторжение в Прибалтийское государство какой-нибудь группы “патриотов” с целью “освободить” соотечественников, как это первоначально произошло на Украине, может привести в действие 5 статью Устава НАТО. Что тогда? Мы отреагируем или смущенно отвернемся? А Китай хоть и далеко, но строит мощный военно-морской флот, который вскоре сможет развернуть огромные силы в любой точке мира. К сожалению, его новый авианосец превзойдет все Вооруженные силы Великобритании.

Резкий переход к перевооружению мог бы смягчить эти серьезные угрозы, однако даже в этой области слишком многие наши граждане — и другие жители — позорно беззаботны, малодушны и назидательны.

Рассмотрим деятельность антиизраильски настроенных недоумков из группы под названием Palestine Action, которые устраивают протесты, совершают акты вандализма и уничтожают собственность в попытке "остановить многонациональных торговцев оружием". Согласно анализу TheSunday Times, с 2020 года сеть взяла на себя ответственность за 350 с лишним актов, повлекших многомиллионный ущерб заводам по производству оборудования для наших Вооруженных сил.

А что насчет мнимых “начальников”? Наши банки и пенсионная система демонстрируют крайне этичную позицию, лишая оборонную промышленность финансирования, отказываясь инвестировать в производство вооружений и ископаемого топлива, которые необходимы нам для укрепления обороноспособности. Лейбористское правительство больше волнует достижение углеродной нейтральности, чем оборонно-промышленные стратегии.

Мы начинаем понимать, что статус-кво — это безрассудство. Но Британия не может просто сократить государственные расходы на доли процента, а затем вернуться к усилению прав профсоюзов и национализации железных дорог. Нельзя игнорировать потенциальный экзистенциальный кризис.