«Задача — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника в Курской области»

Путин в военной форме провел совещание на одном из пунктов управления этой группировкой войск

Российские войска освободили более 86% от территории Курской области, ранее занятой ВСУ. Об этом Владимиру Путину 12 марта доложил начальник Генерального штаба ВС РФ, первый замминистра обороны Валерий Герасимов. Верховный главнокомандующий в этот день посетил один из пунктов управления курской группировкой войск: он поручил в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника и полностью освободить территорию региона. Глава Генштаба уже заявил о провале планов киевского режима: сейчас группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована. Эксперты полагают, что благодаря операции «Поток» с проходом по трубе ВС РФ удалось переломить ход битвы в Курской области. С разгромом ВСУ на этом направлении совпала и готовность Киева к перемирию. Как теперь меняются российские переговорные позиции — в материале «Известий».

Путин прибыл в Курскую область

Владимир Путин 12 марта вместо участия в запланированном рабочем совещании с правительством лично прибыл в один из пунктов управления курской группировкой войск. Это первое публичное посещение главой государства Курской области с момента нападения ВСУ на регион — с 6 августа. Под председательством Верховного главнокомандующего, который был на совещании в военной форме, с докладом о ситуации выступил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Он объявил о провале планов Киева: ВС РФ уже освободили 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ, а это 1,1 тыс. кв. км. Причем только за последние пять дней войска освободили 24 населенных пункта и 259 кв. км.

— Киевский режим ставил целью создание в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования его потом в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией. Кроме того, украинское руководство пыталось использовать вылазку на территорию Курской области, чтобы остановить продвижение наших группировок войск и оттянуть наши войска с Донбасса. Но данные замыслы противника полностью провалились, — заявил Валерий Герасимов.

Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов у одного из пунктов управления курской группой СВО Источник изображения: Фото: РИА Новости/POOL

Он подчеркнул: ВСУ в ходе боев потеряли более 67 тыс. человек и свыше 7 тыс. единиц техники. Противник понес большие потери при освобождении российскими военными Малой Локни. Сейчас группировка ВСУ окружена, и идет ее планомерное уничтожение.

— Украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться. Взяты в плен 430 боевиков, — сказал Валерий Герасимов.

— Наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы, — обратился Владимир Путин к участникам совещания.

Операция «Поток» — что о ней известно

Накануне стало известно об освобождении Суджи. Для прорыва позиций ВСУ российские военные воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялось топливо в Европу. По словам Валерия Герасимова, в операции «Поток» с проходом по трубе в Судже участвовали более 600 военных, особенно отличились «Ветераны», «Ахмат», 11-я бригада и 30-й полк. Он отметил, что они преодолели расстояние около 15 км и вышли в глубине боевых порядков группировки ВСУ. Эти действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны, а заодно и развитию нашего наступления в Курской области, указал он.

Деревня Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области, освобожденная российскими Вооруженными силами Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— В настоящее время операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Группировка вклинения Вооруженных сил Украины изолирована, идет ее планомерное уничтожение. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противников и расширяют зону безопасности, — доложил Валерий Герасимов.

Задача разгрома ВСУ в Курской области и выхода на госграницу будет выполнена в кратчайшие сроки, заверил глава российского Генштаба. Теперь в Курской области ВС РФ удалось переломить ход событий в нашу пользу, подчеркнул «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Более 80% ранее занятой территории освобождено, осталось немного. В ближайшую неделю, думаю, всё будет закончено. Мы выйдем на государственную границу. Дальше будет интереснее. Некоторые наши десантные соединения уже зашли в Сумскую область, — сказал эксперт. — Это подвиг наших ребят. Особенно тех, кто зашел в тыл врага по газовой трубе. Нашим войскам эти события придадут уверенности. У противника, хоть он и заявляет, что осуществляет маневр, упадет боевой дух. Всем понятно, что их просто выкидывают с территории нашей страны. Здесь у нас тоже преимущество.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

Про этом аналитик уверен, что курская операция укрепит и российские позиции перед возможными дипломатическими переговорами.

Путин заявил, что к пленным необходимо относиться гуманно

Выслушав доклад, Верховный главнокомандующий, поблагодарил каждое подразделение, освобождающее Курскую область: он подробно перечислил заслуги более 10 дивизий и формирований. Президент заявил, что каждый день — утром и вечером — связывается с российскими бойцами, воюющими в области.

— Прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время. Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут, безусловно, исполнены и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника, — сказал президент.

Он заявил, Россия будет относиться к военным ВСУ, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения и противодействуют нашим Вооруженным силам, как к террористам. Однако президент подчеркнул, что ко всем военнопленным необходимо относиться гуманно. Глава государства также затронул и иностранных наемников.

— Иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными, — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин на одном из пунктов управления курской группой Источник изображения: Фото: РИА Новости/POOL

Владимир Путин также поручил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы. Примечательно, что с подобным разгромом формирований ВСУ на Курском направлении совпала готовность Киева к перемирию.

— Можно ожидать, что основная фаза Курской битвы закончится примерно через неделю и российские войска продолжат продвижение, но уже по территории Сумской области. Поэтому Украина и согласилась на прекращение огня, которое должно позволить заморозить линию соприкосновения, пока не будет в полной мере восстановлена связь с американской разведкой и пополнены запасы оружия. Сейчас это выглядит как просьба к России добровольно прекратить наступление и дождаться более подходящего для ВСУ момента, — считает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

По мнению эксперта, если Россия согласится на перемирие, то Украина буквально получит 30 дней на передышку: у нее будет возможность перевооружиться, пополнить личный состав, восполнить запасы боеприпасов и БПЛА, а также появится время на планирование и подготовку новых операций против РФ, считает эксперт.

Военнослужащие РФ рядом со сгоревшим бронеавтомобилем ВСУ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— Вполне очевидно и то, что на этом этапе перемирие ведет к заморозке конфликта по линии фронта, когда часть регионов, официально вошедших в состав России в своих административных границах, по-прежнему остается удерживаемыми украинскими военнослужащими. В частности отсутствуют четкие гарантии, что «новые территории» могут быть в принципе переданы Москве в рамках переговорного трека (т.е. без использования силы). Более того, освобождение Курской области всё еще находится на повестке. И пока она не будет полностью отбита, любые шаги в сторону перемирия выглядят преждевременными, — сказал Тигран Мелоян.

С сегодняшним украинским руководством у Москвы не может быть полной уверенности, что завтра при более выгодных для Киева и Запада условиях на отдельных участках боевые действия не возобновятся. Как наглядный пример, на днях США восстановили поставки оружия Украине и передачу разведданных, чем еще раз подтвердили свою вовлеченность в прокси-войну против России, но уже во главе с новой американской администрацией, которая не смотря на все свои мирные инициативы так или иначе продолжает подпитывать этот конфликт.

Василиса Ясенева

Богдан Степовой