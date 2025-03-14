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Интерфакс-АВН

Глава французского оборонного ведомства видит гарантию безопасности Украины в состоянии ее армии

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Себастьян Лекорню
Себастьян Лекорню.
Источник изображения: © AP Photo / Gonzalo Fuentes

Париж. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню связал гарантии безопасности для Украины с потенциалом ее армии.

"Выявляется очень широкий консенсус, который конкретизируется на этом саммите министров обороны, относительно того, что первая из гарантий безопасности для Украины - это, конечно, сама украинская армия. То есть ее потенциал: ее вооружение, ее оснащение, ее подготовка и формат", - заявил Лекорню на пресс-конференции после совещания в среду в Париже глав оборонных ведомств Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон призвал собиравшихся во французской столице начальников генеральных штабов около тридцати стран приступить к разработке плана, определяющего надежные гарантии безопасности для Украины.

"Настоящей гарантией безопасности на длительную перспективу будут, прежде всего, возможности, которые мы сможем дать украинской армии, что ставит вопрос о помощи Украине в ближайшее время, тогда как американская помощь, видимо, возобновляется. Это вопрос использования замороженных российских активов, сосредоточения ряда усилий на критически важных сегментах", - сказал французский министр.

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