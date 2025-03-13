Войти
Интерфакс-АВН

В ЕС не считают свою позицию по Украине провоенной - представитель ЕК

230
0
0
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © Carl Court/ Getty Images

Брюссель. 12 марта. ИНТЕРФАКС - В Еврокомиссии (ЕК) не согласились с оценкой политики ЕС в отношении Украины как провоенной и заверили, что она направлена на достижение мира.

"Я хочу ответить вам очень, очень ясно: политика ЕС и Европейской комиссии направлена на прочный и справедливый мир", - сказала официальный представитель ЕК Паула Пинью в среду на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, не изменит ли Еврокомиссия в свете договоренностей США и Украины в Саудовской Аравии свою провоенную политику.

На этом же брифинге Анитта Хиппер, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас, подтвердила, что инициатива высокого представителя ЕС по иностранным делам о выделении дополнительных миллиардных средств для поставок Киеву боеприпасов, систем ПВО, а также для расширения подготовки украинских военнослужащих остается в силе.

"Предложение по-прежнему на столе. Мы работаем с государствами-членами. Дискуссии продолжаются с целью усиления Украины, поставок ей необходимых боеприпасов и оказания помощи в противовоздушной обороне, а также поддержки во всем, в чем она нуждается", - сказала Хиппер.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.03 02:33
  • 8036
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.03 02:01
  • 23
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 13.03 00:53
  • 5
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 13.03 00:38
  • 0
Ответ на "«Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16"
  • 12.03 23:07
  • 1
Минпромторг объявил конкурс на проведение ОКР по доработке разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 12.03 17:38
  • 0
Шаг недоброй воли
  • 12.03 16:19
  • 534
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 15:33
  • 0
Глас эксперта: переговоры в Джидде
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА
  • 12.03 12:18
  • 1
В МФТИ работают над уникальными двигателями для спутников класса CubeSat
  • 12.03 11:33
  • 2
До конца 2025 года турецкий флот вооружится новыми безэкипажными боевыми катерами
  • 12.03 03:00
  • 8605
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.03 01:52
  • 1
Китай отберет опытных тайконавтов для высадки на Луну