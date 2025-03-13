В ожидании "фантастических новостей": к чему ведут переговоры США и Украины - Мнения ТАСС

Андрей Суржанский — о том, как влияют договоренности Киева и Вашингтона

Многочасовые переговоры делегаций США и Украины в Джидде, посвященные перспективам мирного урегулирования, завершились оптимистическими заявлениями сторон и решением Вашингтона возобновить поставки вооружений Киеву.

Детали не раскрываются, но, согласно дипломатической практике, о результатах дискуссий, да еще по такой важной теме, представители двух стран должны были в первую очередь известить свое руководство. Тем не менее, чтобы хоть как-то удовлетворить огромный интерес со стороны журналистов, Госдепартамент еще до завершения второго раунда заявил, что за переговорами могут последовать прорывные решения.

В ожидании

"Так что могут появиться и другие фантастические новости для человечества. Поэтому мы настроены очень оптимистично", — заявила в коротком видеообращении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter), руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс. "Знаю, что так настроен госсекретарь [США Марко Рубио], поскольку мы понимаем, что стоит на кону", — добавила Брюс.

Чуть позднее итоги переговоров прокомментировал сам американский президент Дональд Трамп. "Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него. Мы собираемся встретиться с ними (представителями РФ — прим. авт.) позже, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно", — заявил он журналистам, заметив, что Россия и США проведут в ближайшее время встречи по мирному урегулированию на Украине.

Трамп не скрывал своего удовлетворения. Еще недавно он заявлял, что Владимир Зеленский демонстрирует полную неготовность к миру, а сегодня просроченный украинский президент, изменив свою позицию на 180 градусов, уже чуть ли не протягивает оливковую ветвь.

По существу

В Джидде делегации договорились определить состав переговорных групп и немедленно начать дискуссии о достижении устойчивого мира. Кроме того, стороны "условились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение по разработке критически важных минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины".

Напомню, что с украинской стороны в Джидду приехали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров. От США переговоры вели госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Как сообщила газета Financial Times, переговоры касались предложений Киева о временном прекращении огня на море и в небе и перспектив заключения с США сделки о полезных ископаемых. Среди других тем встречи было возобновление поставок американских вооружений Украине. Первым завесу приоткрыл Андрей Ермак, сообщивший, что Киев принял предложение США по немедленному введению временного — 30-дневного — режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон. "Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность с ее стороны является ключом к достижению мира", — заявил глава офиса Зеленского.

Также, по его словам, Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в обеспечении безопасности Украины. То есть Вашингтон возобновляет поставки вооружений, что позднее подтвердил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

ЕС тут как тут

Оптимизм Вашингтона и Киева разделяют в Брюсселе. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, киевские власти оповестили Евросоюз, что их переговоры с США проходили в весьма конструктивном ключе. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке предложения о перемирии.

То, что представители киевского режима находятся на постоянной связи со своими европейскими кураторами, даже сомневаться не приходится. Однако не может не настораживать то, что еще недавно лидеры ЕС ратовали за продолжение накачки Украины вооружениями. А Урсула фон дер Ляйен вообще высказалась за то, чтобы ЕС и НАТО "превратили Украину в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник".

Про РФ нельзя забыть

Почти одновременно с завершением переговоров в Джидде МИД РФ распространил заявление, в котором указал, что массовая атака украинских беспилотников на российские регионы, вне всяких сомнений, была приурочена к контактам между Киевом и Вашингтоном в Саудовской Аравии. Это также стало своеобразным сигналом приехавшему в Москву с рабочим визитом новому генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу. "Такими варварскими методами терпящая ежедневные поражения на поле боя киевская клика пытается доказать свою способность вести переговоры "с позиции силы", — указали в дипведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что в действительности "потерявший всякую связь с реальностью режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами". "Нынешний человеконенавистнический киевский режим полностью расписался в своей неонацистской и террористической сущности, бессилии и недоговороспособности и давно заслуживает четкого и решительного осуждения всеми ответственными правительствами и профильными международными структурами", — подчеркнули в дипведомстве.

Заявление предельно жесткое. Отдельно хотелось бы выделить в нем слова о "недоговороспособности" киевского режима. Они резко контрастируют с оптимистическим настроем Белого дома и Госдепартамента, которые, кстати, пока так и не дали оценку террористической атаке Киева. В результате ночного нападения пострадали мирные жители Московской области — 18 человек были ранены, 3 погибли.

Госсекретарь Рубио также сообщил, что США передадут РФ по нескольким каналам предложения о прекращении огня на Украине и надеются на ее положительный ответ. "Мяч в вопросе мира на стороне России, мы надеемся, что она согласится", — сказал он. Судя по тому, что заявляет украинская делегация, Трамп как будто бы согласился с европейскими предложениями, которые предусматривают объявление перемирия и уже потом выработку соглашений о достижении мира. Последние недели Лондон и Париж активно ратовали за введение на Украину европейских миротворцев. По их замыслу, перемирие должно создать условия для ввода войск и оккупации бывшей советской республики европейскими членами НАТО. Но такой вариант является заведомо неприемлемым для Москвы. Правда, и из Джидды про натовцев-миротворцев пока утечек не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам не забегать вперед с вопросом о реакции РФ на предложении о 30-дневном перемирии. Тем временем в медиапространстве уже активно обсуждается тема, в частности, являются ли американо-украинские договоренности дипломатической ловушкой для России. В интервью американским блогерам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва знает, как в контексте урегулирования украинского конфликта избежать компромисса, который может поставить под угрозу людские судьбы.

Не допустить сговора

На вопрос, кому выгодны договоренности США и Украины в Джидде, постаралась ответить и газета The Washington Post. "Соглашение, достигнутое в результате более чем восьмичасовых встреч между официальными лицами США и Украины в Саудовской Аравии, значительно улучшает военные позиции Киева и сокращает трансатлантический разрыв между союзниками США и Европы, который достиг нового минимума", — указывает издание, отмечая при этом, что "критически важным аспектом соглашения является возобновление поставок оружия на Украину". Уже сам факт, что официальные лица США и Украины смогли договориться о выработке совместного заявления, по словам газеты, свидетельствует о существенном улучшении отношений Трампа и Зеленского после их недавней ссоры в Белом доме. В общем, картина маслом: "Возвращение блудного сына".

Теперь российской стороне предстоит выяснить, насколько оправданны ожидания "фантастических новостей", анонсированных Вашингтоном, и на какие уступки в реальности готов пойти Киев. Американские СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассчитывает встретиться на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным, но официально эта информация пока не подтверждается.

В любом случае Москва извлекла уроки из "Минска-2" и не допустит повторения сговора за своей спиной для вооружения нацистского режима. Здесь ни у кого не должно быть никаких сомнений.

Андрей Суржанский

Обозреватель Аналитического центра ТАСС