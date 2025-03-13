Оруэлл-2025: "Перемирие — это война". Кого обманывает Америка и чем ответит Россия

Переговоры в саудовской Джидде между Украиной и США завершились ожидаемо. Ради американской военной помощи и, главное, передачи разведданных (без которых не летают западные дальнобойные ракеты) Киев согласился на все. Прежде всего — на демонстрацию "готовности к мирным переговорам". А еще — на продажу своих недр Вашингтону, за что тот поддержал украинскую идею о месячном перемирии. Теперь, как заявляют и в Америке, и на Украине, мяч на стороне России. Которую все эти "мирные предложения" устроить не могут.

"Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Дональд Трамп "хотел, чтобы эта война закончилась еще вчера", и он надеется, что Россия примет соглашение о прекращении огня "как можно скорее", — пишет британская The Guardian. — Рубио добавил, что тема сделки между США и Украиной по минеральным ресурсам "не была предметом сегодняшних переговоров". Зеленский призвал Вашингтон убедить Москву согласиться на это предложение и <…> добавил: "Украина готова к миру. Россия должна показать свою готовность закончить конфликт или продолжить его. Время правды пришло".

Как же Запад и его сателлиты любят рассказывать о правде, прикрывая этими рассуждениями самую наглую ложь! Ведь понятно же, что итоги переговоров в Джидде привели к патовой ситуации. Россия устами своего президента Владимира Путина не раз заявляла: никаких приостановок боевых действий — только полное прекращение конфликта. Причем на российских условиях: признание вхождения Новороссии в состав России, гарантированный отказ от приема Украины в НАТО, сокращение украинской армии и так далее.

Все было сказано еще в Стамбуле. Если бы тогда британский премьер Джонсон не приказал Киеву сорвать переговоры, Украина не оказалась бы на краю пропасти. Увы, и сегодня есть шанс, что инициированный Трампом процесс тоже будет сорван. На то, что "джиддейские" соглашения может ждать судьба стамбульских, намекает активное участие в процессе все той же Британии. Причем она это совершенно не скрывает!

"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал соглашение в Джидде "замечательным достижением" и заявил, что "теперь инициатива за российской стороной. Теперь Россия должна согласиться на прекращение огня и боевых действий", — подчеркивает американский Bloomberg. — По словам британского чиновника, который настоял на своей анонимности, интенсивные дипломатические мероприятия, во главе которых стояла Великобритания, проводились за кулисами для помощи США и Украине в достижении соглашения".

Сюрприз ли это для Кремля? Вот уж вряд ли! Россия давно знает, как бессмысленно верить западной "правде". Доверять заявлениям Вашингтона и тем более Киева (а идея о тридцатидневном перемирии принадлежит именно ему!) — значит подвергать риску достижения СВО за три года. А самое главное, ставить под угрозу судьбу жителей четырех новых регионов, связавших свое будущее с Россией. Это для Кремля очевидно неприемлемо.

На то, видимо, и был расчет киевской хунты. На фоне достигнутых договоренностей с Вашингтоном демонстративное хамство Зеленского в Овальном кабинете выглядит скорее как точный расчет. Понимая, насколько важна для Америки "минеральная" сделка, он сделал единственно возможный в его положении шаг: добился ее отсрочки. Белый дом слишком заинтересован в украинских недрах, чтобы отказаться от них. Под эту сурдинку Киев и выторговал согласие представителей Трампа с его условиями "перемирия".

"Команда Трампа заявила, что план тридцатидневного прекращения огня будет передан Москве на рассмотрение, — отмечает американский Poitico. — “Теперь мяч на их половине поля”, — сказал Рубио. Доселе Россия тепло приветствовала позицию Трампа, и, насколько известно, прекращение огня не налагает на Кремль никаких предварительных обязательств, кроме собственно приостановки боевых действий".

Формально — все так. В реальности ситуация иная. Да, Украине не удалось настоять на "водном и воздушном" перемирии, то есть избегнуть массированных российских ударов по ключевым узлам обороны, пунктам принятия решений и инфраструктуре ВПК. Теперь, если идея о перемирии будет поддержана Москвой, Киеву придется остановить и боевые действия на земле — то есть перестать, в том числе, сражаться в Курской области.

Без ответа остается, правда, вопрос, можно ли во время перемирия перебрасывать резервы или эвакуировать остатки украинских войск из грозящих им "котлов". Если да, то это делает прекращение огня совершенно бессмысленным. Правда, хуже от этого будет не России.

Месячная передышка нужна прежде всего киевской хунте. Москва и без нее обойдется, у Кремля все оперативные козыри на руках. А коль скоро не будет ограничений на перемещение резервов и боевых подразделений, российская армия с ее колоссальным преимуществом в людях, технике и ресурсах сумеет подготовиться к продолжению СВО лучше, чем противник.

"Если Россия откажется от американского предложения о прекращении огня или проигнорирует его, мяч будет на стороне Трампа. Он будет решать, что делать дальше, — делает вывод британский The Spectator. — Он может либо выполнить свою угрозу ввести дополнительные санкции против России, либо отказаться от Украины как от безнадежного дела. В любом случае, нам не придется долго ждать, чтобы узнать".

Ну, санкциями нас не напугать, даже трамповскими: трудно придумать что-то новое, чего Россия не пережила бы. Возобновление американской военной помощи тоже не слишком изменит положение на поле боя: ВСУ как отступали, так и будут отступать. От прямого вмешательства в украинский конфликт Трамп гарантировано уклонится. Остается Европа, которая на словах готова отправить на Украину своих "миротворцев".

Да вот беда: принять совокупное решение по этому поводу ЕС не сумел — и не сумеет. Остаются частные решения той же Франции, Британии и Германии. Но ни в одной из этих стран нет ни достаточного числа обученных солдат, ни необходимого запаса боеприпасов для пока еще оставшейся техники. На роль миротворческого контингента те же французы или немцы с англичанами еще годятся, а воевать — увольте.

"Соединенные Штаты ведут переговоры отдельно с Россией и с Украиной. Не было никаких публичных признаков того, что Россия согласится на безусловное прекращение огня, — акцентирует внимание читателей The New York Times. — А президент России Владимир Путин дал понять, что он потребует уступок — например, исключения членства Украины в НАТО — прежде чем согласиться на какое-либо прекращение боевых действий".

Это самый реальный вариант развития событий. Кремль уже подтвердил намеченные на ближайшее время контакты с американской стороной. Осторожность в формулировках наших официальных лиц лишний раз подтверждает: Москва готовится к горячему спору. То есть — к выдвижению собственных жестких условий. Каких именно, очевидно: территории и полное достижение целей СВО.

Когда российско-американские консультации завершатся, станет ясно, кого на самом деле хочет обмануть Вашингтон: Москву, Киев или всех сразу. В том, что хочет, нет, увы, никаких сомнений. Правда, может получиться и так, что Америка обманет сама себя…

Антон Трофимов