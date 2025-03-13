Австралия планирует приобрести в США реактивные снаряды GMLRS – DSCA

В 2021 году корпорация Lockheed Martin провела испытания управляемого реактивного снаряда ER GMLRS с повышенной (до 150 км) дальностью стрельбы (c) Lockheed Martin.

ЦАМТО, 12 марта. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" управляемых реактивных снарядов GMLRS с альтернативной боевой частью и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 91,2 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 10 марта.

Правительство Австралии обратилось к США с запросом о возможности продажи 54 управляемых реактивных снарядов с альтернативной боевой частью (GMLRS-AW).

Запрос также включает комплекты телеметрического оборудования, инженерные услуги, техническую помощь, другие связанные элементы логистики и поддержки программ.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США.

В уведомлении отмечается, что продажа реактивных снарядов GMLRS повысит возможности ВС Австралии по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет увеличения возможностей сдерживания потенциальных противников. При этом ВС Австралии не испытают затруднений при принятии боеприпасов на вооружение.

Основным подрядчиком проекта выбрана компания Lockheed Martin. В случае заключения компенсационных соглашений, их условия будут определены в ходе дальнейших переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.