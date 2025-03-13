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Интерфакс-АВН

Европейским странам НАТО нужно самостоятельно заботиться о развитии оборонных отношений - глава Минобороны Швеции

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Пол Йонсон
Пол Йонсон.
Источник изображения: topwar.ru

Лондон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Европейским государствам надо самостоятельно укреплять военные связи между собой в рамках НАТО, заявил в интервью Financial Times (FT) глава шведского Минобороны Пол Йонсон.

"Если будет воля на это, есть способ усилить европейский компонент в составе НАТО, однако потребуется заняться неотложными задачами", - сказал министр.

Йонсон разъяснил, что европейским странам придется нарастить расходы на оборону на уровень существенно выше, чем 2% от ВВП.

Он уточнил, что Стокгольм ценит отношения с Вашингтоном, но выступает за развитие европейской составляющей НАТО. Йонсон сказал, что Швеция имеет мощные связи с США в оборонной промышленности. В то же время он отверг предположения, что Стокгольм слишком зависим от Вашингтона, в частности, из-за заключения двустороннего военного договора и вступления в НАТО.

"Весьма вероятно, что США могут принять решение о сокращении военного присутствия в Европе. Но мы допускали эту возможность еще до президентских выборов в США, потому что они сталкивались с угрозой в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно со стороны Китая", - разъяснил он.

Глава Минобороны подчеркнул, что для укрепления военного потенциала европейские страны должны инвестировать больше в спутники и космические технологии. Он указал на успехи Швеции в развитии собственного военного потенциала, упомянув ракетную базу в Кируне на севере страны и вывод на орбиту первого шведского военного спутника, который запустили с помощью США.

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Китай
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Швеция
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NATO
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