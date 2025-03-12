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Военное обозрение

Доклад в парламенте Германии: бундесверу не хватает финансирования, чтобы обеспечить обороноспособность ФРГ

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Источник изображения: topwar.ru

Бундесвер испытывает острый недостаток финансирования, необходимого, чтобы иметь возможность обеспечивать обороноспособность Германии. Об этом говорится в ежегодном докладе, представленном уполномоченной бундестага по вопросам обороны Евой Хегль.

В документе также отмечается, что для повышения боеспособности немецкой армии Берлину в первую очередь необходимо увеличить объемы инвестирования в «современные технологии, персонал и инфраструктуру». Помимо прочего, по мнению экспертов, бундесверу «срочно требуется» нарастить интенсивность разработок в области беспилотных систем и технологий для защиты от атак БПЛА.

Кроме того, согласно представленным в отчете данным, немецкая армия испытывает серьезные проблемы с комплектацией личным составом. Например, в 2024 году в бундесвере оставались вакантными не менее 28 процентов всех штатных должностей. Таким образом, учитывая, что в текущем году ситуация с личным составом в бундесвере не улучшилась, достижение цели, предполагающей рост численного состава немецкой армии до 203 тысяч к 2031 году, является практически неосуществимым.

Еще одной немаловажной, по мнению Хегль, проблемой бундесвера является то, что в немецкой армии «пока не достигнуто полное гендерное равенство». В отчете говорится, что женщины-военнослужащие, несмотря на все принимаемые меры, все еще продолжают сталкиваться с предрассудками, дискриминацией и сексуальными домогательствами.

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Страны
Германия
Проекты
БПЛА
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