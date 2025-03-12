Польша удваивает количество корейских танков K2 Black Panther, подписав второй контракт на поставку ещё 180 боевых машин

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Польша активно вооружается, готовясь к противостоянию с Россией. Ни для кого не секрет, что Запад готовит Польшу на смену Украине, впрочем, сами поляки не против такого решения, поскольку средства выделяются, а нападет Россия или нет, это еще неизвестно. На этом фоне появились данные, что польское Минобороны намерено закупить вторую партию корейских танков K2 Black Panther, тем самым увеличив их количество вдвое.

Согласно размещенной на сайте польского Минобороны информации, 6 марта в Варшаве прошли переговоры заместителя министра обороны Польши Павла Бейды и заместителя главы Агентства оборонных закупок Южной Кореи Хюнки Чо. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в военной сфере, но основным вопросом была закупка Варшавой второй партии танков K2 Black Panther, а также их производство на территории Польши.

Как пишет южнокорейская пресса, речь идет о закупке еще 180 танков K2 Black Panther, а также производстве в Польше с 2028 года еще до 500 боевых машин. В рамках первого контракта поляки также заказали 180 танков. На конец 2024 года корейцы поставили 84 танка, еще 96 машин Польша должна получить в этом году. Однако это не все, рамочное соглашение 2022 года предусматривает поставку в Польшу до одной тысячи танков K2 Black Panther, причем половина из них будет произведена поляками.

Ранее польские власти заявили, что планируют превратить польскую армию в самую «мощную» сухопутную армию в Европе. В связи с этим в последние годы Варшава подписала множество контрактов на поставку военной техники.