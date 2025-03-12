На Камчатке морские тральщики "Анатолий Шлемов" и "Петр Ильичев" ТОФ провели учение по предназначению

Морской тральщик "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) проекта 12700 (шифр "Александрит"), построенный на АО "Средне-Невский судостроительный завод", перед церемонией подъема Военно-морского флага Российской Федерации во Владивостоке, 29.12.2022.

ЦАМТО, 11 марта. На Камчатке экипажи морских тральщиков "Анатолий Шлемов" и "Петр Ильичев" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по предназначению.

В ходе учения личный состав тральщиков отработал действия по проводке кораблей ТОФ через район с условной минной опасностью.

Экипаж мтщ "Анатолий Шлемов" провел контрольный разведывательный поиск мин условного противника с применением автоматического комплекса по поиску и обнаружению мин "Диез" и гидроакустической станции "Ливадия". При обнаружении "опасных" объектов, экипаж задействовал безэкипажный катер "Сканда" для идентификации мин, после чего уничтожил их из артиллерийского комплекса АК-306.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов акватории Авачинского залива.

Морские тральщики проекта 12700 "Александрит" строятся на Средне-Невском судостроительном заводе. На Камчатке в составе группировки Войск и Сил на северо-востоке России проходят службу три морских тральщика данного проекта – "Яков Баляев", "Анатолий Шлемов" и "Петр Ильичев".

Корабли имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стекловолокна. Материал корпуса позволяет проводить траление магнитных мин. Срок службы такого корпуса больше, а масса значительно меньше.

Кроме того, мтщ проекта 12700 оснащены рядом современных систем поиска и обезвреживания мин, в том числе роботизированными устройствами, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.