Срединный путь: получится ли у Китая избегать обострений - Мнения ТАСС

Пресс-конференция министра иностранных дел КНР Ван И в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей, да и весь ход форума китайского парламента подтвердили: КНР идет своим, "срединным" путем, продвигая собственные политические и экономические интересы в различных районах мира. Одновременно Китай старается закрепить достигнутые результаты, сохраняя партнерство и избегая, насколько это возможно, обострений.

КНР — РФ: сохранять взаимовыгодное сотрудничество

На пресс-конференции главы китайской дипломатии российских журналистов в первую очередь интересовал вопрос: не отразятся ли подвижки в контактах РФ и США на российско-китайских отношениях? При понимании того, что, как неоднократно заявляли президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, эти отношения достигли наивысшего за всю историю уровня.

Москва и Пекин проводят самостоятельную внешнюю политику, исходя из своих интересов. Замечательно, что эти интересы по многим фундаментальным вопросам международных отношений совпадают или близки. Успешно развиваются торгово-экономические связи, хотя в банковском обслуживании и возникают нестыковки. Тут нужно учитывать, что в тройке крупнейших торговых партнеров Китая — США и ЕС, а китайский юань, несмотря на растущий вес как мировой резервной валюты, все же находится в общей мировой валютно-финансовой системе, вследствие чего банки КНР так или иначе вовлекаются в санкционные режимы Запада.

При этом, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Ван И подчеркнул, что Китай и Россия развивают друг с другом отношения, которые не направлены против третьих сторон и исключают конфронтацию. "Китай и Россия нашли путь сосуществования, опирающийся на такие принципы, как неприсоединение к союзам, отсутствие конфронтации и ненаправленность против третьих сторон", — повторил уже отточенную формулу министр. Вне зависимости от изменений на международной арене, продолжил он, "историческая логика китайско-российской дружбы остается неизменной", имея в основе ценный исторический опыт. Ван И уточнил, что всеобъемлющее стратегическое партнерство двух стран опирается на взаимовыгодное сотрудничество и носит беспроигрышный характер, что в наибольшей степени соответствует коренным интересам народов Китая и России.

С оглядкой на историю

Китайский лидер Си Цзиньпин в своих выступлениях нередко ссылается на историю. Сверка с хорошо изученным и правильно интерпретированным прошлым, можно сказать, китайская фишка, часть культурного кода. Вот и Ван И отметил, что обе стороны глубоко изучили свой исторический опыт и решили постоянно поддерживать добрососедские и дружественные отношения, осуществлять всестороннее стратегическое сотрудничество.

В этом году, напомнил он, отмечается 80-я годовщина победы во Второй мировой войне и победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии (так в КНР называют японо-китайскую войну 1937–1945 годов). Китай и Россия, сказал министр, "вели кровопролитные бои на главных полях сражений в Азии и Европе, принесли огромные жертвы и внесли значительный исторический вклад в победу во всемирной антифашистской войне".

"Мы совместно отпразднуем это важное историческое событие, будем продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны и отстаивать достижения победы", — заявил глава китайской дипломатии. Пекин и Москва, по его словам, воспользуются возможностью совместного празднования для сохранения плодов победы, поддержания международной системы, в которой ключевую роль играет ООН, для содействия развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении.

Обе стороны уже обозначили участие председателя КНР в торжествах 9 мая на Красной площади, а президента России — в праздничных мероприятиях в Пекине 3 сентября.

Это важный момент. Российская военно-историческая наука ставит во главу угла разгром миллионной Квантунской армии и, как следствие, освобождение Северо-Восточного Китая Советской армией. В Китае упор делается на долгую борьбу китайского народа с японскими оккупантами при центральной роли Коммунистической партии Китая, вокруг которой сплачивались и объединялись все патриотические силы страны. Никакого противоречия тут нет — вопрос в акцентах при интерпретации исторических событий. Совместное празднование с участием лидеров двух великих исторических дат снимает эту оппозицию подходов, если она кому-то и виделась раньше. Остальное относится к проблеме национальной самоидентификации.

Украинский кризис: в поисках консенсуса

Ситуация вокруг Украины — крупнейший вопрос современной международной политики, по которому Пекин придерживается своего подхода изначально.

"Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, озвучивал рациональные и умиротворяющие предложения. Цель КНР состоит в том, чтобы создать условия для разрешения кризиса, найти консенсус, искать и поддерживать все усилия для мирного урегулирования", — отметил глава МИД Китая.

Затянувшийся кризис на Украине не был неизбежностью, считает Ван И. "Все стороны должны извлечь уроки из кризиса, — сказал министр. — Безопасность является взаимной и равной, безопасность одной страны не может основываться на отсутствии безопасности у других". Он призвал отстаивать и применять на практике новую концепцию "общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности, основанной на сотрудничестве", добавив, что только так можно по-настоящему установить устойчивый мир и стабильность в Евразии и во всем мире.

При этом российскую позицию за день до пресс-конференции Ван И высказывала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что переговоры по Украине не ведутся и никаких документов на эту тему еще нет.

Китай — США: не класть яйца в одну корзину

Привлекла и еще одна пресс-конференция — с министром коммерции КНР Ван Вэньтао. Его сразу же спросили про возможную реакцию Китая на новые тарифные ограничения со стороны США.

"В торговой войне нет победителей, и протекционизм — это путь в никуда, — сказал министр. — В ответ на американские односторонние тарифы Китай принял необходимые контрмеры, если они пойдут дальше по неверному пути, мы будем бороться до конца". Он тут же напомнил, что у КНР и США есть общие интересы и широкое пространство для сотрудничества, а взаимодействие отвечает интересам их народов и ожиданиям международного сообщества. То есть с точки зрения Китая существует и альтернативный путь построения отношений первой и второй экономик мира.

"Мы надеемся разрешить проблемы посредством равноправного диалога и консультаций, обе стороны могут встретиться в подходящее время", — заметил Ван Вэньтао.

Напомню, 4 марта комиссия по тарифам Госсовета КНР объявила, что с 10 марта Китай вводит дополнительные пошлины в размере 10–15% на американскую сельскохозяйственную продукцию в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа. Дополнительные пошлины в размере 15% будут действовать на курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок из Соединенных Штатов. На сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты вводятся дополнительные пошлины в размере 10%.

Правда, по оценке многих экспертов, это вряд ли можно считать полноценным ответом на американские меры. Трамп подписал указ о повышении с 10% до 20% пошлин на китайский импорт в связи с тем, что Пекин якобы принимает недостаточно мер для борьбы с контрабандой синтетического опиоида фентанила в США. При этом китайский экспорт в США более чем вчетверо превышает ввоз американских товаров в КНР.

Вообще, если судить по репликам Ван Вэньтао, Китай не так уж сильно испугался агрессивной тарифной политики Трампа. Министр напомнил, что КНР уже восемь лет сохраняет статус страны с крупнейшим товарооборотом благодаря широкой внешнеэкономической диверсификации. "Наши торговые партнеры стали более разнообразными, и Китай стал основным торговым партнером для более чем 150 стран и регионов. Мы не кладем все яйца в одну корзину", — поведал министр коммерции.

И действительно, в прошлом году Китай увеличил товарооборот с другими странами на 3,8% по сравнению с предыдущим годом — до $6,16 трлн. Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами тоже вырос — на 3,7%, составив $688,28 млрд. Торговля со странами ЕС увеличилась на 0,4% — до $785,82 млрд. Но больше всех этот показатель вырос со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — до $982,33 млрд.

Другое дело, что страны АСЕАН — конкуренты Китая, которые стараются перехватить у него те или иные позиции в мировой торговле. Вопрос, однако, в том, насколько это у них получится. Судите сами по надписям на своих компьютерах, бытовой электротехнике, рубашках и кроссовках. Не говоря уже об автомобилях на улицах российских городов. И так (или примерно так) — по всему миру.

Тайвань — никогда

Не прошла стороной и тема Тайваня. Ван И еще раз изложил подход Пекина к этому вопросу, коль часто он поднимается некоторой заграничной публикой. "Решение ООН полностью решило вопрос о представительстве в ООН всего Китая, включая Тайвань, и устранило какую-либо возможность наличия двух китайских представителей. Единственное название для региона Тайвань в ООН — это китайская провинция Тайвань. Тайвань никогда не был страной, и в дальнейшем это не изменится", — заявил глава МИД КНР.

Тайваньский вопрос осложняет отношения Пекина с некоторыми европейскими столицами. К примеру, в Вильнюсе было открыто "представительство Тайваня". Пекин, выступающий против офиса под таким названием, отозвал своего посла из Литвы и предложил сделать то же самое Вильнюсу. При этом Пекин был согласен с открытием представительства Тайбэя, как это сделано в других странах.

В целом отношения Китая с Евросоюзом и отдельными европейскими странами сегодня — тема непростая. Например, с Францией отношения сложились вроде бы доверительные. Конечно, тут велики деловые интересы сторон. "Общий объем экономик Китая и Европы превышает треть объема глобальной экономики, сотрудничество Китая и ЕС имеет большое стратегическое значение и влияние на весь мир", — сказал Ван И.

Пекин выступает за усиление "автономизации" Европы, и нынешние трения между США и ЕС, с китайской позиции, способствуют этому тренду.

Понятно, что интересы Китая в мире не ограничиваются США, Европой и Россией. На сессии затрагивались тема суверенности в Южно-Китайском море, политика в Африке, отношение к ближневосточному обострению и т.д. Столь широкий охват отражает глобальное измерение китайской внешней политики. Что и требовалось показать.

Андрей Кириллов

Обозреватель представительства ТАСС в Пекине