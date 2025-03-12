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Военное обозрение

Минпромторг объявил конкурс на проведение ОКР по доработке разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»

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Источник изображения: topwar.ru

Разработанный для замены легендарного Ан-2 «Кукурузник» легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» доработают, Минпромторг объявил конкурс на проведение опытно-конструкторских работ по новому самолету. Об этом говорится на сайте министерства.

Проект ЛМС-901 «Байкал» закрыт не будет, Минпромторг объявил конкурс на выполнение ОКР на доработку самолета под необходимые требования. Срок выполнения работ — 17 декабря 2027 года, максимальная выделяемая сумма — 10,4 млрд рублей. Победитель конкурса получит трехлетний контракт, в рамках которого должен будет заменить импортные двигатель и винт на отечественные, доработав опытные образцы двигателя ВК-800СМ и воздушного винта АВ-901. Кроме того, он должен будет получить сертификаты типа как двигатель с винтом, так и на самолет в целом. При этом самолет не должен потерять в заявленных ранее характеристиках.

Самолет «Байкал» изначально проектировался под зарубежный двигатель и винт, первые опытные образцы были оснащены американскими двигателями General Electric H80-100 и винтами Hartzell Propeller, но в 2022 году компания покинула Россию. В рамках импортозамещения был предложен двигатель ВК-800СМ и воздушный винт АВ-901.

ЛМС-901 «Байкал» разработан для региональной авиации и должен заменить Ан-2 «Кукурузник», уже выработавший все свои ресурсы. Самолет имеет длину в 12,2 метра, высоту — 3,7 метра и размах крыла — 16,5 метра. Максимальная взлетная масса — 4,8 тонны, скорость — до 300 км/час. Максимальная дальность полета — 3 тысячи км. Вмещает 9 пассажиров и может нести до 2 тонн полезной нагрузки. Первые серийные самолеты должны были поступить в 2026 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ан-2
Компании
General Electric
Минпромторг РФ
Проекты
ВК-800
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