Корпорация морского приборостроения примет участие в выставке "Нева 2025"

Делегацию Корпорации морского приборостроения (КМП) на выставке по гражданскому судостроению "Нева 2025" возглавит новый генеральный директор КМП Андрей Вернигора. Об этом сообщает Sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу оргкомитета выставки.

Андрей Вернигора также войдет в оргкомитет выставки, состав которого утверждается министром транспорта России, а в первый день мероприятия будет встречать на стенде КМП официальную делегацию во время обхода экспозиции.

Компании "Корпорации морского приборостроения"

По данным ФНС России, Андрей Вернигора занимает должность генерального директора АО "КМП" с 16 января этого года.

18-я Международная выставка по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа "Нева" пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 сентября 2025 года.

АО "Корпорация морского приборостроения" создано 1 апреля 2020 года указом президента Владимира Путина. На момент создания КМП вошедшие в него предприятия генерировали выручку более 50 млрд рублей. В нее вошли принадлежащие Росимуществу концерны "Океанприбор" и "Моринформсистема Агат", а также ЦНИИ "Электроприбор" и НПО "Аврора".

В декабре 2024 года КМП передали в состав Объединенной судостроительной корпорации.

Предприятия КМП разрабатывают и производят системы навигации и связи, боевые информационные и управляющие системы, радиолокационные и гидроакустические приборы для военных кораблей и гражданских судов.