В Крыму прошли испытания мобильной боевой лазерной установки для борьбы с беспилотниками

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В Крыму прошли испытания боевой лазерной установки, разрабатываемой российскими специалистами в рамках всероссийского проекта «Архангел». О прошедших тестах рассказал основатель и глава проекта «Архангел» Михаил Филиппов.

Боевая лазерная система разработана в мобильной версии, она предназначена для борьбы с беспилотниками. Подробностей о разработке нет, саму установку тоже пока не показывают, но есть результаты ее испытаний. Как пояснил Филиппов, лазер тестировали на расстоянии 35 метров на различных материалах. Результаты весьма хорошие.

Провели испытания боевой лазерной установки на расстоянии до цели 35 м. Луч прорезает дерево толщиной 15 см насквозь за 5-6 секунд, после прожигает еще 2-3 преграды. Силикатный кирпич дается примерно за минуту, металл толщиной 10 см — за примерно 10 секунд прямого воздействия.

— приводит ТАСС слова руководителя проекта.

Пока работы в самом начале, боевой лазер управляется вручную, нет систем обнаружения и наведения. Все это планируется сделать, но нужно время. В дальнейшем планируется использовать для защиты объектов критической инфраструктуры от дронов.

Компактная установка. Пока в ручном режиме. Интересно скрестить с системами обнаружения и наведения. Пока подтверждение работоспособности в полях. Параллельно ведётся работа по увеличению дальности применения.

— добавили разработчики.