В Крыму прошли испытания мобильной боевой лазерной установки для борьбы с беспилотниками

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В Крыму прошли испытания боевой лазерной установки, разрабатываемой российскими специалистами в рамках всероссийского проекта «Архангел». О прошедших тестах рассказал основатель и глава проекта «Архангел» Михаил Филиппов.
Боевая лазерная система разработана в мобильной версии, она предназначена для борьбы с беспилотниками. Подробностей о разработке нет, саму установку тоже пока не показывают, но есть результаты ее испытаний. Как пояснил Филиппов, лазер тестировали на расстоянии 35 метров на различных материалах. Результаты весьма хорошие.
— приводит ТАСС слова руководителя проекта.
Пока работы в самом начале, боевой лазер управляется вручную, нет систем обнаружения и наведения. Все это планируется сделать, но нужно время. В дальнейшем планируется использовать для защиты объектов критической инфраструктуры от дронов.
— добавили разработчики.