Войти
Военное обозрение

В Крыму прошли испытания мобильной боевой лазерной установки для борьбы с беспилотниками

603
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

В Крыму прошли испытания боевой лазерной установки, разрабатываемой российскими специалистами в рамках всероссийского проекта «Архангел». О прошедших тестах рассказал основатель и глава проекта «Архангел» Михаил Филиппов.

Боевая лазерная система разработана в мобильной версии, она предназначена для борьбы с беспилотниками. Подробностей о разработке нет, саму установку тоже пока не показывают, но есть результаты ее испытаний. Как пояснил Филиппов, лазер тестировали на расстоянии 35 метров на различных материалах. Результаты весьма хорошие.

Провели испытания боевой лазерной установки на расстоянии до цели 35 м. Луч прорезает дерево толщиной 15 см насквозь за 5-6 секунд, после прожигает еще 2-3 преграды. Силикатный кирпич дается примерно за минуту, металл толщиной 10 см — за примерно 10 секунд прямого воздействия.

— приводит ТАСС слова руководителя проекта.

Пока работы в самом начале, боевой лазер управляется вручную, нет систем обнаружения и наведения. Все это планируется сделать, но нужно время. В дальнейшем планируется использовать для защиты объектов критической инфраструктуры от дронов.

Компактная установка. Пока в ручном режиме. Интересно скрестить с системами обнаружения и наведения. Пока подтверждение работоспособности в полях. Параллельно ведётся работа по увеличению дальности применения.

— добавили разработчики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.03 14:13
  • 8011
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.03 13:26
  • 528
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА
  • 12.03 12:18
  • 1
В МФТИ работают над уникальными двигателями для спутников класса CubeSat
  • 12.03 11:57
  • 1
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 12.03 11:33
  • 2
До конца 2025 года турецкий флот вооружится новыми безэкипажными боевыми катерами
  • 12.03 03:00
  • 8605
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.03 01:52
  • 1
Китай отберет опытных тайконавтов для высадки на Луну
  • 12.03 01:37
  • 1
Nokia не смогла позвонить с Луны
  • 12.03 00:57
  • 0
Ответ на "ЗРК «Оса-АКМ»: «пенсионер ПВО» бьет новейшие западные БПЛА"
  • 11.03 22:15
  • 3
Правда, что российский ЗРПК малой дальности "Панцирь-С1" только что сбил украинский боеприпас JDAM? (The National Interest, США)
  • 11.03 20:14
  • 0
Ответ на "Правда, что российский ЗРПК малой дальности "Панцирь-С1" только что сбил украинский боеприпас JDAM? (The National Interest, США)"
  • 11.03 17:12
  • 0
Почему Минск и Москва уверены во взаимной поддержке