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Известия.ru

Корабли Северного флота РФ отработали атаку подводной лодки в Баренцевом море

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Северного флота

Малые противолодочные корабли Северного флота «Снежногорск» и «Юнга» отработали атаку подводной лодки условного противника с применением штатного вооружения в Баренцевом море. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Северного флота.


Уточняется, что кораблям также удалось отработать маневр уклонения от торпедной атаки, которую совершила подводная лодка. Кроме того, «Снежногорск» и «Юнга» провели практические торпедные стрельбы и глубинное бомбометание из реактивных бомбометов РБУ-6000.

Роль противника выполнила атомная подводная лодка. Она применяла боеприпасы из штатного вооружения, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, моряки кораблей смогли отработать ряд задач по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой. Для достижения поставленных целей военнослужащие применили гидроакустическое вооружение корабля с выполнением противолодочного маневрирования на различных курсах и скоростях.

3 марта в Минобороны РФ сообщили о том, что отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» провел учение с артиллерийской стрельбой в восточной части Индийского океана.

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