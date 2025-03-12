Спецпосланник Трампа планирует отправиться в Москву 13 марта - СМИ

Вашингтон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"В четверг Уиткофф планирует отправиться в Москву", - заявили собеседники Axios, осведомленные о планах спецпосланника американского лидера.

Источники также отметили, что планы могут измениться в зависимости от ситуации с переговорами в Катаре и графика президента России Владимира Путина.

Согласно собеседникам портала, во вторник у Уиткоффа запланирована встреча с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайедом.

В этот же день он вечером отправится в Доху, чтобы присоединиться к катарским и египетским посредникам в переговорах по освобождению заложников в секторе Газа и по соглашению о прекращении огня.

В среду Уиткофф встретится с премьер-министром Катара, заявили источники.

Ранее сообщалось, что Уиткофф планирует посетить Москву для переговоров с российским руководством.

"Стив Уиткофф намерен посетить Москву для встречи с президентом Путиным", - написала в сети X со ссылкой на источники журналист Bloomberg Аннмари Хордерн.