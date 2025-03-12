Эксперты РФ, США и КНР направили в ООН инициативу по уборке космического мусора

Управление всемирной организации попросили ознакомиться с предложением в ходе сессии, которая пройдет с 25 июня по 4 июля

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Эксперты из России, США и Китая, сотрудничающие по линии международной некоммерческой организации Three Country Trusted Broker (TCTB) предложили Управлению ООН по вопросам космического пространства инициативу по уборке мусора на околоземной орбите. Об этом ТАСС сообщил один из партнеров ТСТВ, директор Исследовательского центра "Космическая экономика и политика" Валентин Уваров.

"Мы с партнерами - Чаком Дики из США и Гойю Ваном из Китайской Народной Республики - направили предложение в Управление по космосу создать рабочую группу, которая отработает пилотный проект по удалению крупного объекта космического мусора", - рассказал Уваров.

Он добавил, что эффективность такой инициативы эксперты ТСТВ (постоянный наблюдатель в Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях) проверили в ходе "космического эксперимента" на Международной конференции по космическому мусору и устойчивому развитию, организованной Гонконгским университетом. В ходе имитации переговоров были проанализированы три ключевых принципа сотрудничества: совместное использование затрат, рисков и информации; нейтральный выбор объектов и нейтральная система закупок. Модель, предложенная ТСТВ, была поддержана на конференции, в которой приняли участие научные эксперты, представители академических кругов и правительственных организаций из более чем двух десятков стран.

В результате эксперты ТСТВ разработали и направили на имя руководителя Управления по вопросам космического пространства ООН "Предложение о создании рабочей группы для разработки совместного плана по устранению орбитального мусора".

Как следует из текста предложения, ТСТВ просит управление ООН ознакомиться с инициативой в ходе сессии, которая пройдет с 25 июня по 4 июля. В это же время предлагается провести техническую презентацию проекта.