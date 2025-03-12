Аравийский рубеж: что отработают на учении «Морской пояс безопасности – 2025»

В маневрах принимают участие корабли России, Ирана и Китая

Учение «Морской пояс безопасности – 2025», в котором принимают участие корабли России, Ирана и Китая, призвано улучшить совместные действия в непростом для судоходства регионе — северной части Индийского океана, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Еще один важный фактор — продемонстрировать военное взаимодействие, несмотря на внешнее давление. В ходе маневров моряки трех стран отработают задачи по освобождению захваченных судов, по поиску и спасению на море, а также проведут артиллерийские стрельбы.

Учение «Морской пояс безопасности – 2025», в котором принимают участие корабли России, Ирана и Китая, призвано улучшить совместные действия в непростом для судоходства регионе — северной части Индийского океана, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Еще один важный фактор — продемонстрировать военное взаимодействие, несмотря на внешнее давление. В ходе маневров моряки трех стран отработают задачи по освобождению захваченных судов, по поиску и спасению на море, а также проведут артиллерийские стрельбы.

Как пройдет учение «Морской пояс безопасности – 2025»

В иранском порту Чехбехар на побережье Аравийского моря стартовало военно-морское учение «Морской пояс безопасности – 2025» с участием кораблей России, Ирана и Китая. Российскую сторону представляют корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота.

В церемонии открытия учения, помимо экипажей кораблей ВМФ России, ВМС армии Ирана и ВМС НОАК, принимали участие делегации еще более чем из 10 стран-наблюдателей, сообщили в Минобороны России.

В течение нескольких дней в северной части Индийского океана экипажи отработают задачи по освобождению захваченных судов, по поиску и спасению на море, а также проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Международное военно-морское учение «Морской пояс безопасности – 2025», организованное иранской стороной, проводится в седьмой раз. Впервые такие маневры прошли в акватории Аравийского моря в 2018 году. В них на постоянной основе участвуют корабли ВМС Ирана, ВМФ России и ВМС НОАК. В этом году в учении задействованы корабли, суда обеспечения, боевые катера, а также вертолеты морской авиации.

Целями заявляются обеспечение морской безопасности, противодействие пиратству и терроризму на море, а также охрана морских коммуникаций.

Источник «Известий» в ВМФ России рассказал, что от КНР в учении задействованы два боевых корабля и одно судно комплексного снабжения. Иран выставил на маневры 16 боевых кораблей и катеров, два судна обеспечения и два вертолета.

Сложный регион

Северные районы Индийского океана — достаточно сложный регион с точки зрения судоходства, там присутствуют разные угрозы, включая пиратство, рассказал «Известиям» научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

— В свое время для борьбы с сомалийскими пиратами и Россия присылала боевые корабли, и Китай, и Иран отметился, — напомнил он. — Так что в принципе взаимодействие в подобных регионах и в мирное время, безусловно, важно. Но сейчас, поскольку время не очень мирное, это еще и отработка возможностей на случай какого-то гипотетического, более масштабного военного столкновения, когда нужно понимать, кто рядом с тобой находится, кто с кем взаимодействует на этом театре военных действий. И учитывая, что Россия, Китай и Иран — все эти три страны стратегические партнеры, то это партнерство, возможно, позволит в иных случаях охладить чьи-то особо горячие головы, не позволив развязать горячий конфликт.

Такого рода маневры особенно актуальны также на фоне попыток некоторых стран противодействовать экспорту нефти, добавил эксперт.

— И совершенно не исключено, что подобные попытки могут иметь место не только на Балтике, где мы уже видели подобные случаи, но и, скажем так, могут пытаться задерживать те же российские суда в других регионах. А может, и иранские суда, поскольку Иран тоже под санкциями. Поэтому взаимодействие флотов может само по себе стать фактором, который позволит предотвратить подобные попытки, — заключил эксперт.

С одной стороны, учение имеет чисто практическое значение, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Военные моряки России, Ирана и Китая вместе тренируются проводить различные совместные операции — поисково-спасательные, освобождение захваченных пиратами или террористами судов, отражение атак, — отметил он. — Нарабатывается практика совместных действий. Учитывая, что это далеко не первые подобные учения, есть уже сложившиеся наработки.

Кроме того, в учении есть политическая составляющая, добавил эксперт.

— Это демонстрация со стороны Ирана, России и Китая того, что стороны развивают сотрудничество в военной сфере. Несмотря на давление, которое оказывается на страны по этому поводу. Этот момент важен для Ирана, потому что на него постоянно идут накаты со стороны США и других стран. Такие учения показывают, что Иран не один, он не находится в какой-то изоляции. Россия и Китай — две ядерные сверхдержавы активно с ним сотрудничают, в том числе в военной сфере. Это очень важный момент, — заключил Юрий Лямин.

Как сообщали «Известия», во второй половине февраля этот же отряд кораблей Тихоокеанского флота принял участие в учениях в Индонезии. Основные события происходили в акватории пролива Бадунг и на острове Бали. В маневрах также участвовали военные нескольких десятков других стран, в том числе США, Китая, Японии, Франции, Индии, Великобритании и других.

Главной целью учений заявлялось повышение оперативной совместимости между военно-морскими силами разных стран в области ликвидации последствий стихийных бедствий и других гуманитарных операций.

Одновременно с маневрами на море на берегу прошли форумы для обмена опытом и мнениями между офицерами и двусторонние встречи с представителями военно-морских сил разных стран, а также Международный симпозиум по морской безопасности.

Роман Крецул

Владимир Матвеев

Андрей Федоров