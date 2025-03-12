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На Украине испугались скорого отключения Starlink. Почему ВСУ так важен спутниковый интернет от Маска?

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Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters.

Илон Маск: Передовая линия ВСУ рухнет без доступа к Starlink

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что передовая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнет без доступа к спутниковому интернету Starlink. По его словам, спутниковая связь, которую обеспечивают аппараты SpaceX, — это костяк подразделений Киева.

Предприниматель подчеркнул, что его утомила многолетняя ситуация, в которой Украина неизбежно проиграет.

При этом позже он сообщил, что SpaceX никогда не отключит терминалы на Украине. «Чтобы быть предельно ясным, неважно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы», — написал Маск. Он предположил, что без доступа к спутникам ВСУ останутся без связи, поскольку Вооруженные силы России глушат другие каналы коммуникации. Издание inews допустило, что без Starlink половина подразделений ВСУ останется без связи.

Киев получил доступ к Starlink в 2022 году

В феврале 2022 года Маск заявил, что Starlink станет доступным на Украине, а в марте стало известно о поставке первых терминалов. Через два месяца Киев получил более 12 тысяч терминалов Starlink. В начале 2025 года министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский сообщил, что на Украине работает 25 тысяч комплектов оборудования Starlink.

В 2023 году в SpaceX рассказали, что контракт компании с украинским правительством подразумевает использование спутникового интернета для гуманитарных целей. После сообщений о применении Starlink для наведения оружия в SpaceX рассказали о возможных ограничениях для Украины. Однако американскую систему продолжают использовать в системах вооружения.

«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности в этом. Есть вещи, которые мы можем сделать и уже сделали», — заявляла президент компании Гвинн Шотвелл.

Starlink используют для связи и управления беспилотниками

Киев использует Starlink для связи между подразделениями и управления различными беспилотными платформами. Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не могут глушить дроны, работающие при помощи спутниковой системы.

Starlink применяют для управления безэкипажными катерами (БЭК), которые Киев использует в Черном море, и тяжелыми гексакоптерами «Баба-яга». Кроме того, в зоне СВО замечали дроны-камикадзе самолетного типа «Рубака», которые несли терминалы Starlink. Также известно о попытках использовать Starlink в роботизированных платформах. В частности, на вооружение ВСУ приняли дистанционно управляемую машину Droid TW 12.7 с пулеметом и терминалом спутниковой связи.

Кроме того, Киев использовал Starlink для координации работы локаторов системы ZVOOK, предназначенной для определения типа и направления полета дрона или ракеты.

Европа может предоставить Киеву доступ к аналогу Starlink

Ранее в марте представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что Европейский союз (ЕС) может предоставить Киеву доступ к спутниковой системе GovSatCom. Однако сеть, которая объединяет спутники стран ЕС, уступает Starlink по охвату и функциональности. Полноценной заменой американской системы станет спутниковая группировка IRIS 2, которая заработает в полную силу в 2030 году.

Украина выразила свою заинтересованность в преимуществах GovSatCom

Тома Ренье

представитель Еврокомиссии

Также Киев использует французские спутники Sutelsat для поддержки связи на правительственном уровне. В марте стало известно, что оператор спутников обговаривает с властями ЕС развертывание дополнительных терминалов на Украине. Газета Financial Times писала, что четыре оператора спутниковой связи из стран ЕС ведут переговоры о работе на Украине в случае отключения Starlink. Заменить американскую систему захотели компании SES, Inmarsat, Hisdesat и OneWeb.

Стоит отметить, что Киев уже использует альтернативы Starlink. В частности, с 2023 году ВСУ применяют терминалы SatCube, которые поставляет одноименная шведская компания.

Российские военные тоже используют Starlink

В конце 2023 года стало известно, что Вооруженные силы России также начали массово использовать Starlink в зоне спецоперации. По словам военного корреспондента Александра Коца, это повысило эффективность разведки.

«Старлинком» в войсках мы активно пользуемся на территории СВО. Через него в том числе идут трансляции на различные пункты управления, картинки с разведывательных БПЛА

Александр Коц

военный корреспондент

Военкор подчеркнул, что он пока не слышал о случаях обнаружения российских позиций из-за использования американской системы.

При этом на официальной карте Starlink Россия отнесена к странам, в которых нет официального доступа к системе. Источники The Washington Post отмечали, что США не могут повлиять на попадание терминалов Starlink в Россию из-за растущего черного рынка.

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