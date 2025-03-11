Пуск легкой ракеты "Ангара-1.2" состоится 15 марта с космодрома Плесецк - СМИ

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Пуск легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк запланирован на 15 марта, сообщает издание "Pro Космос" в понедельник.

"Запуск в интересах Минобороны РФ состоится с космодрома Плесецк в Архангельской области в 13:30 мск, и поскольку он носит секретный характер, количество спутников и их характеристики не раскрываются", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Предыдущий пуск легкой "Ангары" с космодрома Плесецк был выполнен 17 сентября 2024 года.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.