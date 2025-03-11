Рубио: США в Джидде хотят понять, на какие уступки Киев пойдет ради мира

Госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности США Майк Уолтц и посол США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф дают интервью после встречи в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 18 февраля 2025 года.

Госсекретарь США добавил, что для заключения сделки с Украиной по освоению ее природных ресурсов требуется еще проработать некоторые детали

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация рассчитывает, что предстоящая 11 марта встреча делегаций США и Украины в Саудовской Аравии позволит понять, к каким уступкам готов Киев для урегулирования конфликта. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

Как уточняется в материале, руководитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтону нужно понять, какова позиция Киева по этому вопросу. По его словам, администрация США рассчитывает по итогам назначенных на вторник переговоров в Джидде получить представление о том, на какие уступки может пойти украинская сторона для урегулирования. Рубио добавил, что для заключения сделки с Украиной по освоению ее природных ресурсов требуется еще проработать некоторые детали.

Агентство также привело комментарий американского чиновника относительно ожиданий Вашингтона от упомянутых консультаций: "Мы хотим понять, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире".

Американо-украинские переговоры в Саудовской Аравии, как ожидается, пройдут 11 марта. Со стороны США в них примут участие Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. В состав украинской делегации войдут глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

Как сообщил несколькими часами ранее в эфире телекомпании Fox News Уиткофф, Соединенные Штаты рассчитывают на то, что предстоящая 11 марта встреча в Саудовской Аравии приведет к существенному прогрессу в движении к урегулированию конфликта на Украине. По его словам, перспективы возобновления предоставления Вашингтоном Киеву разведданных станут одной из тем обсуждения в Джидде. При этом Уиткофф признал, что США не приостанавливали передачу Киеву той разведывательной информации, которая, по версии Вашингтона, необходима "для оборонных нужд украинцев". Американский президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что США практически возобновили предоставление Украине разведданных.