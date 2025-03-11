"Выбить козырь из рук Зеленского". Почему ВС РФ усилили наступление в Курской области

Полковник Ходаренок: разгромом ВСУ под Курском Россия выбьет козырь у Зеленского

Российские военные продолжают успешные наступательные действия в Курской области. Для обороняющейся здесь группировки ВСУ возникла вполне реальная угроза окружения. Как будут развиваться события в ближайшее время и чем можно объяснить резкую активизацию боев в регионе - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

В настоящее время под контролем российской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов находится шоссе P200 из Сумской области Украины в Суджу. По сути дела, эта единственная дорога, по которой сегодня осуществляется подвоз материальных средств (боеприпасов, горючего и продовольствия) для частей и соединений ВСУ, ведущих боевые действия в Курской области.

Удары артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации ударных БПЛА ВС РФ делают практически невозможным для ВСУ какие-либо перегруппировки и эвакуацию раненых и больных из медпунктов частей, оказание им квалифицированной помощи, а также восстановление вооружения и военной техники (ВВТ), выведенных из строя в ходе боевых действий.

То есть возможностей для эвакуации ВВТ нет.

Части и соединения украинской армии пытаются удерживать оборонительные рубежи и позиции на Курском выступе, отражать атаки ВС РФ, не допустить их прорыва в глубину обороны группировки украинской армии, но пока особого успеха в реализации этих намерений командования ВСУ не отмечено.

Противник временами контратакует, пытаясь нанести поражение вклинившимся группировкам ВС РФ и восстановить положение по переднему краю, но какими-либо заметными результатами эти усилия пока не увенчались.

Российские роты и батальоны продолжают неумолимо продвигаться вперед, смыкая кольцо окружения вокруг суджанской группировки неприятеля. В котле, по некоторым подсчетам, могут оказаться до 10 тыс. военнослужащих украинской армии. Попытки организованного отхода противника пресекаются массированными ударами артиллерии и авиации ВС РФ.

Выбор для ВСУ, вполне возможно, будет небольшим - или же все-таки попытаться организованно выйти на территорию Украины или подвергнуться разгрому в Курской области, а вместо организованного отхода получить беспорядочное бегство с оставлением тяжелого вооружения противнику, то есть российской армии.

По данным ТАСС, с начала вторжения ВСУ в Курскую область ВС РФ освободила 32 населенных пункта региона. Только за 8 и 9 марта российские военные вернули контроль над семью населенными пунктами: Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

Принуждение к миру

Чем можно объяснить резкую активизацию боевых действий российской армии в Курской области? По всей видимости, есть несколько причин. На данном этапе украинское военно-политическое руководство не демонстрирует особого желания заключить какие-либо мирные договоренности.

Иными словами, какого-либо стремления со стороны Киева завершить военные действия не наблюдается. Подвигнуть президента Украины Владимира Зеленского активизировать усилия по заключению мира может только серия тяжелых поражений на фронтах СВО. И возможный разгром группировки ВСУ в Курской области - один из этапов принуждения Киева к миру.

В январе 2025 года Владимир Зеленский называл захват части территории России ВСУ «сильным козырем» для будущих переговоров. В феврале этого же года в Киеве утверждали, что готовы предложить России прямой обмен территориями.

Можно предполагать, что военно-политическое руководство России решило в ближайшее время наступательной операцией в Курской области выбить этот козырь из рук Владимира Зеленского и закрыть сам вопрос о каком-либо обмене территорий. Другими словами, нанести тяжелое поражение ВСУ и резко ухудшить возможные переговорные позиции Украины на предстоящих встречах по мирному урегулированию.

Вполне возможно, что верховное командование Вооруженных сил России в ближайшее время намерено добиться крупных успехов и на других участках фронта.

11 марта американская и украинская делегации должны встретиться в Джидде (Саудовская Аравия). В Вашингтоне заявили, что цель - создать почву для мирного соглашения и первоначального прекращения огня. От Украины в Джидду полетят глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Администрацию Белого дома будут представлять государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Такой состав украинской делегации не предполагает каких-либо кардинальных решений со стороны Украины. Скорее всего, Киеву будут продиктованы возможные условия прекращения огня. Допускаю, что эти тезисы со стороны Вашингтона до определенной степени обговаривались и согласовывались с Москвой. В противном случае встреча в Джидде вообще не имеет никакого смысла. Не исключено, что в качестве первого шага по мирному урегулированию вооруженного конфликта между США и Украины будет подписано ресурсное соглашение.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок