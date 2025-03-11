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Интерфакс-АВН

Вашингтон и Варшава занимают единую позицию по безопасности восточного фланга НАТО, заявил американский дипломат

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Флаги США и Польши
Флаги США и Польши.
Источник изображения: topwar.ru

Минск. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Вашингтон и Варшава едины в вопросе обеспечения безопасности восточного фланга НАТО, заявил в понедельник временный поверенный в делах посольства США в Польше Дэниел Лоутон.

"Соединенные Штаты и Польша разделяют непоколебимую приверженность крепким границам", - сказал Лоутон, которого цитирует агентство PAP.

"Польша предпринимает решительные шаги по укреплению границ с Россией и Беларусью, тем самым усиливая свою роль как передового защитника НАТО и европейской безопасности. Польша устанавливает стандарты посредством значительных инвестиций в безопасность границ, военную готовность, а также возможности сдерживания", - добавил дипломат.

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