Вашингтон и Варшава занимают единую позицию по безопасности восточного фланга НАТО, заявил американский дипломат

Минск. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Вашингтон и Варшава едины в вопросе обеспечения безопасности восточного фланга НАТО, заявил в понедельник временный поверенный в делах посольства США в Польше Дэниел Лоутон.

"Соединенные Штаты и Польша разделяют непоколебимую приверженность крепким границам", - сказал Лоутон, которого цитирует агентство PAP.

"Польша предпринимает решительные шаги по укреплению границ с Россией и Беларусью, тем самым усиливая свою роль как передового защитника НАТО и европейской безопасности. Польша устанавливает стандарты посредством значительных инвестиций в безопасность границ, военную готовность, а также возможности сдерживания", - добавил дипломат.