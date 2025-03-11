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Военное обозрение

Потратим на беспилотники 110 миллиардов гривен: в Минобороны Украины озвучили планы по обеспечению ВСУ FPV-дронами

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Источник изображения: topwar.ru

В 2025 году Минобороны Украины планирует закупить 4,5 миллиона FPV-дронов. Об этом сообщают официальные ресурсы военного ведомства киевского режима. При этом подчеркивается, что экономить на обеспечении ВСУ беспилотными летательными аппаратами Киев не планирует.

Всего на приобретение беспилотников планируется направить более 110 миллиардов гривен

– сообщает Минобороны Украины.

В ведомстве добавляют, что в пересчете на американскую валюту – это 2,7 миллиарда долларов.

Напомним, по оценкам военных экспертов, именно FPV-дроны в настоящее время являются основной силой ВСУ, которая позволяет им сдерживать наступление российской армии на различных направлениях в зоне проведения СВО.

Не согласиться с такими оценками довольно сложно. К примеру, некоторое время назад появились сообщения, что противник перебросил значительную часть квалифицированных расчетов FPV-дронов из Курской области на Покровское направление в ДНР. И этот факт незамедлительно сказался на обороноспособности украинской группировки в российском приграничье.

Военнослужащие ВС РФ отмечали, что количество дронов, которые используют ВСУ в Курской области, в последнее время значительно снизилось, что облегчило российским войскам проведение штурмовых операций. Во многом именно благодаря этому обстоятельству российским войскам в течение последних нескольких дней удалось окружить украинскую группировку в Судже, освободив от ВСУ несколько важных населенных пунктов и большие участки территории.

Стоит отметить, что, по оценкам специалистов, Украина по-прежнему превосходит РФ по масштабам производства беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

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