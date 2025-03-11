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В 2025 году Минобороны Украины планирует закупить 4,5 миллиона FPV-дронов. Об этом сообщают официальные ресурсы военного ведомства киевского режима. При этом подчеркивается, что экономить на обеспечении ВСУ беспилотными летательными аппаратами Киев не планирует.
– сообщает Минобороны Украины.
В ведомстве добавляют, что в пересчете на американскую валюту – это 2,7 миллиарда долларов.
Напомним, по оценкам военных экспертов, именно FPV-дроны в настоящее время являются основной силой ВСУ, которая позволяет им сдерживать наступление российской армии на различных направлениях в зоне проведения СВО.
Не согласиться с такими оценками довольно сложно. К примеру, некоторое время назад появились сообщения, что противник перебросил значительную часть квалифицированных расчетов FPV-дронов из Курской области на Покровское направление в ДНР. И этот факт незамедлительно сказался на обороноспособности украинской группировки в российском приграничье.
Военнослужащие ВС РФ отмечали, что количество дронов, которые используют ВСУ в Курской области, в последнее время значительно снизилось, что облегчило российским войскам проведение штурмовых операций. Во многом именно благодаря этому обстоятельству российским войскам в течение последних нескольких дней удалось окружить украинскую группировку в Судже, освободив от ВСУ несколько важных населенных пунктов и большие участки территории.
Стоит отметить, что, по оценкам специалистов, Украина по-прежнему превосходит РФ по масштабам производства беспилотных летательных аппаратов различного назначения.