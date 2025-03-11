У Украины и раньше были сложности с танками Abrams. Теперь ситуация усугубится (Business Insider, Германия)

BI: танки Abrams у Киева есть, а запчастей к ним нет, и будут ли – неизвестно

Больше половины полученных Киевом от США танков Abrams уже уничтожены или повреждены, пишет BI. Ремонтировать их украинцы не могут: не хватает запчастей. Приостановка американской военной "помощи" ситуацию лишь усугубила.

Джейк Эпштейн (Jake Epstein)

Киев, Украина — Решение президента Дональда Трампа прекратить поставки военной помощи Украине может стать серьезным ударом по арсеналу танков "Абрамс" (Abrams) и других боевых машин американского производства на службе ВСУ.

Украина уже столкнулась с нехваткой “Абрамсов”, и решение Трампа прекратить военные поставки, включая ключевые запчасти, лишь обострит проблему. Киев не сможет ни поддерживать танки в рабочем состоянии, ни ремонтировать поврежденные в бою. США также прекратили делиться с Украиной решающими разведданными.

Член парламентского комитета Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин сказал, что украинские силы в Курской области широко используют американскую бронетехнику.

Это, в первую очередь, танки "Абрамс", боевые машины пехоты "Брэдли" (Bradley) и бронетранспортеры "Страйкер" (Stryker), сказал Рахманин Business Insider из Киева.

“Некоторые машины получают повреждения, но остаются в рабочем состоянии, — сказал он. — Однако их ремонт затруднен, поскольку США предоставили очень мало запчастей. А теперь их и вовсе не будет”.

“Это означает, что, даже имея на руках технику, мы не сможем ею воспользоваться из-за ограничений по техническому обслуживанию. И речь идет не о новых поставках, а о поддержании действующего парка”, — добавил Рахманин.

Осенью 2023 года США отправили на Украину 31 танк M1A1 Abrams. Следующим летом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этого количества будет недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя, — что, собственно, и произошло. "Абрамс" оснащен мощным газотурбинным двигателем, но считается более “капризным” в эксплуатации по сравнению с другими танками.

Байден также отправил Киеву более 300 БМП "Брэдли", более 400 "Страйкеров" и сотни других бронемашин.

Ситуация осложняется тем обстоятельством, что Украина также получила от союзников немецкие танки "Леопард 2" (Leopard 2) и британские "Челленджер 2" (Challenger 2), а для них требуются отдельные запчасти.

Правительство Австралии заявило в октябре, что планирует передать Украине около 50 своих устаревших танков "Абрамс", увеличив имеющийся у Киева парк более чем вдвое.

Но когда именно прибудут дополнительные танки, неясно — а это означает, что Украине приходится беречь и щадить свой парк “Абрамсов”, которых и так мало.

Нехватка запчастей лишь усугубит риск. По данным сайта разведки на основе открытых источников Oryx, который отслеживает военные потери с обеих сторон, минимум 19 украинских “Абрамсов” повреждены или уничтожены. Издание Business Insider не смогло проверить эти цифры независимо.

На протяжении почти всего конфликта США придерживались следующего подхода: всякий раз, когда поставленная американцами военная техника получала повреждения на фронтах Украины, она вывозилась из страны на территорию НАТО — например, в Польшу. Однако это необходимо делать своевременно.

Рахманин подчеркнул, что у США и раньше были строгие правила в отношении ремонта своей военной техники на территории Украины, а при администрации Трампа ситуация будет только ухудшаться.

“Это приводит к абсурдным ситуациям, — посетовал Рахманин. — Например, у нас есть полностью готовый к эксплуатации танк — не хватает лишь одной небольшой детали. Изготовить ее сами мы не можем, потому что у нас нет чертежей и разрешения. Нет у нас и необходимого опыта для самостоятельного производства таких комплектующих”.

“В результате танк простаивает на базе, а мы месяцами ждем одной-единственной запчасти”, — добавил он.

Он сказал, что США могут разрешить европейским странам покупать и отправлять запасные части на Украину, но неясно, пойдут ли они на это. В противном случае Киеву придется “раздевать” технику, разбирая одни машины на запчасти для других.

Решение США приостановить военную помощь Украине в начале недели стало первым из решающих шагов по ограничению поддержки Киева после стычки в Белом доме, в ходе которой Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс обрушились на Зеленского с критикой.

В пятницу Трамп заявил журналистам в ответ на расспросы о решении прекратить поставки оружия США: “Я хочу знать, что они [Украина] хотят урегулировать конфликт, но пока я этого не знаю”. Он добавил, что, по его мнению, президент Владимир Путин открыт для прекращения конфликта.

Решение администрации Трампа приостановить обмен разведданными лишает ее партнера важнейших предупреждающих сигналов для работы ПВО и защиты своей территории. Так Белый дом усиливает давление на Зеленского, требуя подписать соглашение, по которому Вашингтон будет получать доход от недр Украины.