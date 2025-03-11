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Военное обозрение

«Мы сильнее их всех»: Трамп не испытывает беспокойства по поводу совместных учений РФ, КНР и Ирана

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Источник изображения: topwar.ru

США не испытывают беспокойства по поводу совместных военно-морских учений России, Китая и Ирана. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, американские вооруженные силы в настоящее время значительно мощнее армий РФ, КНР и Ирана вместе взятых.

Мы сильнее всех, у нас больше мощи, чем у всех них. Я восстановил армию

– заявил Трамп.

Напомним, совместные военно-морские учения «Бонд безопасности-2025» стартуют завтра в Оманском заливе. Накануне в Минобороны КНР заявили, что с китайской стороны в них примут участие эсминец «Баотоу» и судно снабжения «Гаою Лейк».

Учения будут направлены на углубление взаимного доверия и прагматичного сотрудничества между вооруженными силами стран-участниц

– подчеркнули в военном ведомстве Китая.

Источник изображения: topwar.ru

В свою очередь власти Исламской Республики заявили, что маневры пройдут в акватории вблизи иранского порта Чабахар.

Стоит отметить, что в последнее время в Вашингтоне регулярно заявляли о том, что сближение России с Китаем, Ираном и КНДР вызывает серьезное беспокойство. Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что именно возможное противостояние с КНР будет являться приоритетом американской внешней политики.

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