К отчету SIPRI: просчитать с высокой достоверностью военный экспорт России в условиях проведения СВО невозможно

ЦАМТО, 10 марта. В связи с проведением СВО, гособоронзаказ кратно возрос, а приоритет в России был отдан производству основных видов ВиВТ для собственных вооруженных сил.

Об этом говорится в очередном докладе SIPRI о мировом экспорте оружия в 2020-2024 годах.

Здесь SIPRI абсолютно прав, однако, основываясь на этом очевидном посыле, выводы об обвальном снижении российского военного экспорта SIPRI делает чисто интуитивно, не имея в своем распоряжении официально подтвержденных данных.

В отчете SIPRI за 5-летний период 2020-2024 гг. утверждается, что доля России в мировом глобальном экспорте вооружений составила 7,8%, а за последние 5 лет экспорт сократился на 64% по сравнению с 2015-2019 гг. Более того, SIPRI утверждает, что в 2024 году российский экспорт по сравнению с 2022 годом сократился на 47%. На основе этих данных СИПРИ ставит Россию на третье место после США и Франции за период 2020-2024 гг.

Франции SIPRI отдает по периоду 2020-2024 гг. второе место (9,6%) мирового рынка (рост экспорта Франции, по версии SIPRI, составил 11% по сравнению с предыдущим 5-летним периодом).

США с показателем 43% занимают первое место. При этом рост экспорта ВиВТ США, по версии SIPRI, составил 21% по сравнению с предыдущим 5-леним периодом.

Примечание:

SIPRI в своих расчетах позиционирует Украину как крупнейшего мирового импортера вооружений (8,8% мирового импорта ВиВТ), что "делает ее крупнейшей страной-импортером оружия в мире, причем за последние 5 лет импорт ВиВТ вырос в 100 раз по сравнению с 2015-2019 годами". Здесь SIPRI путает военную помощь и категорию "торговля оружием". Эти два понятия кардинально отличаются и их нельзя смешивать во избежание путаницы. Украина действительно стала крупнейшим в мире получателем, а не импортером вооружений в последние годы. Объем военной помощи Украине с начала проведения СВО в общей сложности превысил 100 млрд. долл., при этом фактический импорт ВиВТ Украины с начала СВО, то есть по коммерческим контрактам (за деньги) ЦАМТО оценивает в сумму около 2,5 млрд. долл. (36 место в мире).

Для справки

ЦАМТО, в отличие от SIPRI, рассчитывает мировой рынок оружия по 4-летним периодам.

По оценочным данным ЦАМТО (в отношении России можно говорить только об оценочных данных, поскольку ни одно мировое аналитическое агентство, профессионально занимающееся оценкой торговли оружием, на текущий момент не имеет достоверных данных по России), по периоду 2021-2024 гг. Россия по долевому объему заняла второе место с показателем 14,08%. США занимает первое место с долевым показателем 38,54%. Франция занимает третью позицию с долевым объемом 9,26%.

Последующие место в рейтинге ЦАМТО по периоду 2021-2024 гг. занимают Италия –4 место, 5,97%, Германия – 5 место, 4,22%, Израиль – 6 место, 4,00%, Испания – 7 место, 3,71%, Китай – 8 место, 3,70%, Великобритания – 9 место, 2,81% и Южная Корея – 10 место, 2,33%.

В качестве комментария

Действительно, многие экспортноориентированные предприятия России полностью либо частично были перепрофилированы, прежде всего, на выполнение ГОЗ. В то же время, никаких "жестких" срывов в экспортных поставках не зафиксировано. Резкого увеличения (по некоторым позициям в разы) производства продукции военного назначения для удовлетворения потребностей СВО и сохранения на приемлемом уровне экспортных поставок удалось достичь путем перехода оборонной промышленности и смежных отраслей на военные рельсы.

В связи с жесткой позицией США в отношении стран-импортеров российских вооружений, безусловно, уровень транспарентности предоставляемых Россией и "Рособоронэкспортом" данных резко снизился для сохранения конфиденциальности поставок, чтобы "не подставлять" заказчиков российских вооружений под американские санкции.

С началом проведения СВО официальные структуры России совершенно обоснованно перестали публиковать данные относительно реализации экспортных контрактов, в том числе и предоставлять эту информацию в соответствующие структуры ООН.

В подсчет экспорта вооружений по всем странам-экспортерам ЦАМТО включает идентифицированные поставки основных видов обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН.

Для России оценка экспорта вооружений по идентифицированным контрактам постепенно теряла свою актуальность после принятия в 2017 году закона правительства США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). С тех пор с каждым годом транспарентность предоставляемых данных относительно новых заключенных контрактах на экспорт ВиВТ постоянно снижалась, что автоматически "ухудшало" и показатели России в мировых рейтингах ведущих западных аналитических центров, осуществляющих мониторинг мирового оружейного рынка, в том числе SIPRI.

В последние годы перед началом рассматриваемого ЦАМТО 4-летнего периода (2021-2024 гг.) военный экспорт России стабилизовался на уровне около 15 млрд. долл. Чуть больший или меньший показатель относительно 15 млрд. долл. Россия имела в течение нескольких лет подряд вплоть до 2020 года.

Однако очевидно, что на данный момент по экспортным показателям России можно привести лишь экспертную оценку, в частности, исходя из динамики изменения портфеля заказов.

В этой связи можно констатировать, что имеется лишь незначительное проседание российских поставок, что связано с переориентацией предприятий ОПК РФ на первоочередное удовлетворение потребностей специальной военной операции, что привело к сдвигу некоторых экспортных контрактов вправо.

При этом следует отметить, что санкции США не привели к ожидаемому коллективным Западом обвальному падению экспорта вооружения и военной техники Россией из-за санкций и СВО. Более того, именно сейчас Россия нарабатывает себе богатейший экспортный потенциал на перспективу. Объем производства предприятий российского ОПК вырос в разы и после полного выполнения целей СВО этот потенциал обеспечит значительный рост экспорта вооружения и военной техники Россией.

В перспективе следующих четырех лет после окончания спецоперации военный экспорт России может достичь 17-19 млрд. долл. в год, а возможно и больше.

С чем связан такой прогноз? Прежде всего, прошедшее через зону СВО российское оружие – и это понимают все потенциальные покупатели – адаптировано под реалии современной войны, прошло ряд модификаций, доработок и улучшений с учетом опыта реальных боевых действий.

Броня же хваленых "Леопардов", "Абрамсов", "Челленджеров" и другой западной бронетехники не выдерживала ударов российской артиллерии, ПТРК, дронов и барражирующих боеприпасов. В целом западная техника капризна в эксплуатации, требует "тепличных условий" при техобслуживании, крайне сложна в ремонте в полевых условиях, а также показала крайне низкую проходимость в условиях распутицы и украинского чернозема.

Причем здесь речь идет не об устаревшей технике, которую поставили страны коллективного Запада (на Украине такой техники также в избытке), а о поставленных ВСУ современных образцах вооружений, в том числе танках "Леопард", "Абрамс", БМП "Брэдли", САУ "Цезарь", артиллерийских системах М777, самоходных артиллерийских установках Krab, РСЗО HIMARS и т.д. Номенклатурный ряд современной западной техники в составе ВСУ очень широк.

Кадры разбитой западной бронетехники облетели весь мир, что, безусловно, повлияло в отрицательную сторону на ее имидж перед перспективными заказчиками.

При этом основными покупателями российского оружия в перспективе будут не сателлиты США, вынужденные ориентироваться именно на американские поставки, а страны Глобального Юга, проводящие самостоятельную внешнюю и оборонную политику.

Большинство современных независимых государств в условиях нового миропорядка не будут покупать западную военную технику, которая показала себя неэффективной в реальных боевых условиях на Украине. Именно эти страны, исповедуя самостоятельную оборонную политику, будут ориентироваться, в своем большинстве, на закупки вооружений в России.

По мнению ЦАМТО, на данный момент необходимо реально оценивать ситуацию, и не принимать во внимание западные оценки относительно российского экспорта вооружений: они политически мотивированы и являются элементом информационной войны против РФ, которую ведет коллективный Запад. Полная достоверная статистика появится только после того, как США исчерпают свои возможности по запугиванию российских партнеров в сфере ВТС в связи с применением закона CAATSA и проведением СВО (проведение СВО по объективным причинам привело к еще большему снижению транспарентности предоставляемых данных).

При этом совершенно очевидно, что после достижений целей СВО в дальнейшем российское оружие будет пользоваться повышенным спросом в мире.