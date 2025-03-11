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ТАСС

Economist: в Киеве опасаются, что переговоры с США могут стать "последним шансом"

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© Andriy Andriyenko/ Ukraine&#x27;s 65th Mechanised Brigade via AP
© Andriy Andriyenko/ Ukraine's 65th Mechanised Brigade via AP.
Источник изображения: © Andriy Andriyenko/ Ukraine's 65th Mechanised Brigade via AP

В издании прогнозируют "жесткие переговоры"

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Украинско-американские переговоры в Джидде (Саудовская Аравия) могут оказаться "последним шансом" для Киева, в случае их провала США усилят давление на Украину. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Как отмечает издание, в Киеве по-разному оценивают текущую ситуацию в попытках урегулирования конфликта. Так, высокопоставленный чиновник в службах безопасности заявил журналу, что не видит признаков того, что США рассматривают планы полного ухода из Украины и Европы. Он отметил, что сохраняется надежда на возвращение "к более рациональному подходу" в урегулировании.

Другие собеседники агентства настроены менее оптимистично. Как пишет издание, ставки для Киева на переговорах в Саудовской Аравии "высоки как никогда", а в случае их провала Украина "вряд ли получит новый шанс". "Американцы станут еще более активно использовать менторский тон и заставлять нас согласиться на любые условия, о которых они договорятся с Россией", - заявил один из них.

В издании прогнозируют "жесткие переговоры" в Джидде. По его данным, в Киеве опасаются, что встреча может стать "взбучкой, тактикой затягивания процесса или попыткой [президента США] Трампа добиться уступок, выгодных России".

В свою очередь, Киев как минимум хочет добиться подписания соглашения с Вашингтоном по минеральным ресурсам, но также попытается согласовать с США рамочные условия, согласно которым Трамп должен будет убедить Москву принять их. Также украинская делегация попытается донести до американцев другие свои переговорные позиции, в том числе попросить о гарантиях безопасности со стороны США в случае мирного урегулирования, пишет издание.

Ранее Уиткофф заявил, что надеется обсудить с украинской делегацией условия для потенциального прекращения огня и мирного соглашения. Зеленский заявил, что не будет принимать участие во встрече с представителями США 11 марта в Саудовской Аравии, в состав украинской делегации войдут глава его офиса Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров. 

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
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