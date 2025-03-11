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Военное обозрение

Танк Т-72Б3М с навесом «Медуза» выдержал 18 атак дронов ВСУ под Часовым Яром

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Источник изображения: topwar.ru

Российский танк Т-72Б3М группировки войск «Юг», действовавший в районе донецкого города Часов Яр, смог выдержать почти два десятка атак украинских FPV-дронов.

Как рассказал командир ремонтной роты агентству ТАСС, боевая машина оборудована навесом из стальных тросов «Медуза» и была атакована во время движения.

Машина выполняла задачу. В ходе движения ее начали атаковать дроны. Насчитали 18 атак одну за другой. Машина как выполняла задачу, так и продолжила. Из строя не вывели

- отметил офицер.

Навес «Медуза» является самой эффективной в своем роде защитой от FPV-дронов противника. По словам командира, его стальные тросы можно оперативно заменить в случае повреждений даже рядом с линией боевого соприкосновения. После многочисленных вражеских атак танк Т-72Б3М проходит плановый ремонт, перед тем как вновь вернуться к выполнению боевых задач.

Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-72Б3М Южной группировки войск в ДНР и группировки войск «Север» в Харьковской области уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ.

Эти машины являются модернизированной версией ветерана танкового биатлона Т-72Б3, которые, в свою очередь, являются обновленной версией танков Т-72Б, принятых на вооружение в СССР в середине 1980-х годов.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
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