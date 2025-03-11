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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" не согласился с данными о потере РФ доли на оружейном рынке

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Посетители у стенда АО "Рособоронэкспорт"
Посетители у стенда АО "Рособоронэкспорт".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" раскрывает данные о подписанных контрактах в редких случаях, экспертные доклады по теме экспорта вооружений не содержат всех данных, заявила компания.

"Рособоронэкспорт" раскрывает сведения о подписанных контрактах или завершенных поставках российской продукции военного назначения в редких случаях и только при по согласованию с партнерами. Поэтому эксперты SIPRI, работающие, как они заявляют, по открытым источникам информации, не могут обладать исчерпывающими данными для проведения объективного анализа результатов деятельности компании", - говорится в сообщении "Рособоронэкспорта", опубликованном в телеграм-канале компании.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на новый доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) сообщила, что доля РФ на оружейном рынке сократилась с 11% до 7,8%.

"Говоря о потере доли рынка, стокгольмские аналитики совсем запутались и переложили проблему с больной головы на здоровую", - отметили в компании.

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
СИПРИ
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