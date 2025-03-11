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Проведенная российскими бойцами операция с проникновением в Суджу через трубу газопровода так впечатлила немецкого военного аналитика Юлиуса Рёпке, что он призвал в срочном порядке подорвать все трубопроводы, идущие из России в Евросоюз.

Немецкий русофоб Рёпке отреагировал на операцию «Труба», проведенную российским бойцами в Курской области, заявив, что Европе в срочном порядке нужно взорвать все до одного российские трубопроводы, потому что Россия по ним может переправить в Европу солдат и оружие.

Последние 24 часа показали, почему мы должны взорвать все российские трубопроводы, ведущие в ЕС. Россия использует трубы для отправки солдат и оружия на Запад. Не в переносном, а в буквальном смысле.

- написал он в одной из соцсетей.

Позднее Рёпке опомнился и решил оправдаться, заявив, что он не призывал взрывать российские трубопроводы буквально, а всего лишь хотел донести до властей Евросоюза, что их нужно «демонтировать» или «просто запечатать» со стороны Европы. Чтобы оттуда случайно не вылезли сотни российских солдат.

Ранее сообщалось, что российские бойцы проникли в тыл украинской группировки в Судже через газопровод, проведя в нем несколько дней в ожидании команды на штурм. Эта операция позволила навести панику в рядах ВСУ, а также закрепиться на окраинах Суджи, начав бои за город.