Трамп никак не определится с курсом по Украине, и Зеленский спешит наладить связи (The Washington Post, США)

Трамп: у России на руках все карты

Нежелание Трампа помогать Киеву приведет к соглашению, которое укрепит российскую армию, пишет WP. Неизвестно, сможет ли Зеленский восстановить отношения с Белым домом и сохранить его поддержку. А даже самые добрые намерения европейцев не заменят помощи от США, отмечается в статье.

Шивон О'Грейди, Константин Худов

После ожесточенного спора в Белом доме и сокращения военной и разведывательной помощи сейчас настал из самых опасных этапов для Зеленского.

Киев — Прошла неделя с тех пор, как Владимир Зеленский выбрал конфронтационную стратегию с президентом Дональдом Трампом и сам же пострадал от вспышки гнева на встрече в Овальном кабинете. Сегодня он отчаянно пытается восстановить связи с Вашингтоном, а Белый дом усиливает нажим, требуя скорейшего прекращения конфликта с Россией.

В пятницу, после того как Россия нанесла по Украине массированный удар ракетами и беспилотниками, Трамп заявил, что рассмотрит новые “крупномасштабные” санкции и пошлины против Москвы, которые будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение.

Редкая угроза в адрес президента России Владимира Путина намекает на то, что стратегия Зеленского может сработать. Но несколько часов спустя Трамп снова изменил курс, оправдав российские атаки и повторив свое давнее заявление о том, что позиция Киева слаба.

“Я действительно считаю, что на его месте так бы поступил всякий, — заявил Трамп журналистам в Белом доме в пятницу днем. — Он хочет, чтобы это закончилось”. У России, повторил он, на руках “все карты”. Минувшей ночью Москва провела новые атаки.

Зеленский возглавляет Украину более трех лет конфликта с Россией, но сейчас ему предстоит один из политически опаснейших моментов своего президентства (Зеленский давно уже не является легитимным президентом – выборы президента на Украине должны были состояться в 2024 году, однако он их отменил, сославшись на военное положение. – Прим. ИноСМИ). После ссоры в Овальном кабинете Трамп отложил подписание соглашения с Киевом по недрам, приостановил военную поддержку и еще больше ограничил обмен разведданными — все эти шаги лишь помогают России на поле боя.

Тем временем его окружение воспользовалось представившейся возможностью и начало переговоры с внутренними политическими соперниками Зеленского. Это грозит подорвать его лидерство,поскольку они поднимают спорный вопрос о проведении выборов в военное время — в нарушение конституции страны (все как раз наоборот: решение Зеленского не проводить выборы противоречит конституции Украины. Военное положение на Украине позволяет отменять выборы в Верховную раду, но не президента. — Прим. ИноСМИ).

Жаркий спор и его последствия всколыхнули на Украине волну гнева на Вашингтон — даже среди тех, кто не считает, что администрация Трампа стремится самоустраниться из конфликта и нажиться на полезных ископаемых.

По мнению многих, готовность Зеленского бросить вызов Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу продемонстрировала его решимость и мужество, а некогда вернейший союзник в одночасье стал в лучшем случае нейтральным посредником. Согласно пятничному опросу, доверие украинцев к Зеленскому выросло с 57 до 67% за три недели нового витка эскалации напряженности между Киевом и Вашингтоном.

Однако другие полагают, что именно провальная встреча спровоцировала Трампа на ответные действия, да и сама поездка, запланированная на фоне обострения напряженности между двумя лидерами, была серьезной ошибкой.

Визит продвигал главный помощник Зеленского Андрей Ермак, “ища повода” побеседовать с Трампом, пока тот не встретился с Путиным, пояснил один высокопоставленный украинский чиновник. Но многие считают, что это лишь ускорило и усугубило кризис, который может лишить Украину ключевого партнера и значительно ослабить ее на будущих переговорах.

Большим испытанием для Зеленского станет то, сможет ли он восстановить отношения с Белым домом, сохранив при этом его поддержку. Сам он пытается умилостивить Трампа, избежав при этом сделки, которая поставит под угрозу безопасность и суверенитет Украины.

“Письмо” Трампу

Во вторник, за несколько часов до выступления Трампа в Конгрессе, Зеленский опубликовал у себя в X длинное сообщение, в котором подтвердил приверженность Украины миру, назвал встречу в Белом доме “прискорбной” и предложил частичное прекращение огня в качестве первого шага к мирным переговорам.

Сообщение, по словам высокопоставленного украинского чиновника, написанное Зеленским и тремя другими лицами за три часа без ведома американцев, произвело “крайне положительное” первоначальное впечатление.

“Очевидно, что он пытался и пытается преодолеть разрыв”, — сказал другой украинский чиновник.

Все наши собеседники для этой статьи говорили на условиях анонимности, чтобы откровенно обсуждать чувствительный политический момент в стране.

Позднее тем же вечером Трамп назвал этот пост в соцсетях “письмом” в обращении перед совместным заседанием Конгресса и воздержался от критики Зеленского — чем принес его администрации небывалое облегчение, по словам нескольких человек, знакомых с этим вопросом. С тех пор Вашингтон и Киев запланировали встречу делегаций в Саудовской Аравии, чтобы прощупать почву перед мирными переговорами на следующей неделе, и это позволяет предположить, что отношения, как минимум, несколько улучшились.

Из осторожности Зеленского после встречи следует, что он признал как минимум часть своих ошибок в Овальном кабинете. Многие отмечали отсутствие на встрече синхронного перевода через наушники, отмечая, что это могло бы замедлить темп беседы и дать Зеленскому больше пространства для маневра и возможностей разрядить атмосферу.

На встрече с британскими журналистами в Лондоне через несколько дней после скандала он решил говорить только по-украински — явный признак того, что он осознал, что на родном языке его речь будет плавнее, надежнее и более обдуманной.

Складывается ощущение, что за неделю после стычки Зеленский не усугубил ситуацию, — и это “большое достижение”, по мнению одного бывшего украинского чиновника. “Главное требование к любому политику в наши дни — не делать глупостей”, — добавил он.

Перед постом Зеленского в X мы “действительно боялись”, признался другой бывший украинский чиновник. “Все украинские политики обсуждали возможные кары со стороны США… Многие очень нервничали, и президент тоже”, — добавил он.

Санкции могут ослабить Зеленского даже больше, чем сокращение помощи, сказал бывший чиновник и законодатель, — отчасти потому, что, если бы Вашингтон при этом обвинил его ближайшее окружение в коррупции, Зеленский мог бы лишиться и европейской поддержки, которая стала в последние дни еще важнее.

Но если сам Зеленский занял осторожную позицию после поездки в Вашингтон, то генерал Валерий Залужный, его бывший главнокомандующий, а ныне посол в Великобритании, поступил ровно наоборот. В четверг Залужный, который считается главным конкурентом Зеленского на будущих выборах, раскритиковал Вашингтон в своем выступлении в Королевском институте международных отношений в Лондоне, заявив, что “США разрушают мировой порядок”.

Судя по его прямолинейности, несмотря на давние трения, двух деятелей сплотили резкие перемены в отношениях с ключевым партнером.

Вернуть связям былую крепость

Однако остаются сомнения в том, как скоро Зеленский убедит Вашингтон снова решительно поддержать Украину — и удастся ли ему это в принципе.

Оппозиционный депутат и бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута заявил, что у него есть серьезные вопросы к президентской администрации насчет подготовки поездки в Вашингтон.

“Трамп хотел подтвердить, что Украина готова к переговорам и подписать соглашение. Он также хотел продемонстрировать, что он не Джо Байден — и ничего не раздает бесплатно, — сказал Тарута. — Он придерживается более делового подхода, и Зеленскому следовало бы это учесть”.

Вашингтон стремится сыграть роль посредника, и похоже, что Трамп войдет в историю как “лидер, остановивший конфликт” — однако это произойдет “за счет Украины”, сделал вывод Тарута.

Чтобы попытаться спасти ситуацию, считает он, Зеленский должен уполномочить широкую коалицию в парламенте и “назначить для переговоров специального человека с огромным опытом, особенно в урегулировании конфликтов”.

Другой законодатель заявил, что Зеленский в Вашингтоне перешел грань дозволенного, заговорив о гарантиях безопасности во всеуслышание. Команда Трампа явственно дала понять, что предпочла бы обсуждать такие вопросы в частном порядке, сказал законодатель.

“Лондон стал для него холодным душем, — добавил законодатель о последующей поездке Зеленского в Великобританию. — Там, несмотря на нарочито теплый прием, партнеры предупредили Зеленского: “Мы вам, безусловно, поможем, но вам предстоит вернуться в США, переговорить с ними и извиниться. У нас просто нет возможности заменить всю помощь, которую они вам оказывают”.

Однако в последующие дни Европа все же предприняла чрезвычайные шаги для поддержки Зеленского и Украины. В четверг европейские лидеры провели экстренный саммит, где договорились о важных шагах по наращиванию помощи Украине, укреплению вооруженных сил и снижению зависимости от все менее предсказуемой Америки.

Однако на Украине опасаются, что добрые намерения европейцев не заменят мощной поддержки, которую когда-то обеспечивал Вашингтон.

Страхи на передовой

Особенно среди украинских солдат крепнет тревога, что очевидное нежелание Трампа помогать Украине приведет к соглашению, которое лишь укрепит российскую армию и поможет Москве подготовиться к новому конфликту в самое ближайшее время.

Офицер 241-й бригады ВСУ Владислав, говоривший при условии, что мы не будем называть его фамилии в соответствии с военным протоколом, сказал, что склока в Овальном кабинете стала для Вашингтона “прекрасным предлогом” для реализации стратегии “скорейшего урегулирования”.

Он признал, что на фронте Украина переживает “очень тяжелые времена”, и выразил опасения, что требования России исключить возможность членства в НАТО и ослабить украинскую армию, равносильны “не просто капитуляции, а полному унижению”.

По его словам, до прошлой недели он рассчитывал, что конфликт может закончиться и Москве и Киеву обоим придется пойти на уступки, а Украина, несмотря на территориальные потери и человеческие жертвы, восстановится и обезопасит себя от будущих атак. Он даже надеялся демобилизоваться после многих лет на фронте — однако эти надежды с тех пор испарились.

33-летний Артем, старший по машине американской высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, сказал, что сам он полностью поддерживает Зеленского, но его солдаты воспринимают прекращение огня в штыки, потеряв на фронте стольких друзей. “Если нас вынудят сдаться, это будет глубокой раной для каждого украинца”, — считает он.

“Путину доверять нельзя, и я не понимаю политической стратегии Трампа, — заключил он. — Украина должна сражаться дальше. Мы не можем уступать... Если мы уступим хоть немного, они заберут все. Мы должны добиться мира на наших условиях”.

Статья написана при участии Сергея Корольчука