Европа пытается помочь Украине после прекращения Вашингтоном обмена разведданными с Киевом (Politico, США)

Politico: Европа лишь частично сможет заменить американские разведданные Украине

Киеву трудно противостоять России без американских разведданных, пишет Politico. Образовавшуюся пустоту спешат заполнить европейские члены НАТО. Но они не смогут сравниться по масштабам и размаху деятельности с разведкой США, сожалеет автор.

Эми Маккиннон

Пол Маклири

Джейми Деттмер

По словам одного из аналитиков, Украина уже "стреляет почти вслепую". Киеву трудно противостоять России без данных от американской разведки.

Европейские союзники Украины спешат заполнить пустоту, образовавшуюся после решения администрации Трампа приостановить обмен разведданными с Киевом. Легких успехов ожидать не приходится.

США предоставляли Киеву всё — от разведданных и спутниковых снимков до данных целеуказания, которые использовались для нанесения ударов.

Теперь, скорее всего, эти задачи придется взять на себя другим мастерам разведки в рамках НАТО: Великобритании, Франции и, в некоторой степени, Германии. Но они вряд ли смогут сравниться по масштабам и размаху деятельности с разветвленным разведывательным сообществом США.

"Не уверен, что европейским странам и правда удастся преодолеть этот разрыв", — выразил свои сомнения один европейский чиновник, знакомый с возможностями союзников. Собеседник издания попросил соблюсти анонимность, чтобы он мог откровенно рассказать о предпринимаемых континентом мерах безопасности.

Состоящее из 18 агентств американское разведывательное сообщество значительно превосходит потенциал европейских коллег, особенно в области спутниковых технологий и возможностей анализа поступающих сведений.

"На самом деле, разница действительно в масштабе, — отмечает Джим Таунсенд, занимавший при администрации Обамы пост заместителя помощника министра обороны по делам Европы и НАТО. — У нас в распоряжении больше аналитиков и больше систем, а в некоторых аспектах и более сложно устроенных систем".

Пауза в обмене разведывательными данными усугубила уже воцарившееся в Европе беспокойство по вопросу о том, как противостоять России. Администрация Трампа всё активнее идет навстречу Москве и ведет себя всё более враждебно в отношении Украины, в том числе прекращая поставки оружия Киеву.

В среду, после официального объявления [о прекращении обмена разведданными] на Украине воцарилось замешательство. В четверг украинский министр обороны признал, что его стране пока еще не раскрыли подробностей, как именно будет ограничено поступление разведывательной информации. Европейский официальный представитель заявил, что "пока неясно", насколько всеохватывающим будет запрет.

Отношения между американской и украинской разведками тщательно выстраивались на протяжении 10 с лишним лет. В распоряжении Вашингтона имеется широкий спектр инструментов — от сигналов и персональной разведки до возможностей, предоставляемых спутниковыми системами. Они сыграли решающую роль в оповещении Украины о планах Москвы по началу специальной военной операции в 2022 году и в защите от ударов российских ракет.

В Совете национальной безопасности отказались ответить на вопросы о продолжительности паузы в обмене разведданными и о том, распространяется ли она на информацию, которая может быть использована в оборонительных целях.

"Отключение доступа к разведданным — наиболее пагубное и враждебное решение, — считает экс-помощник генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Камилл Гранд. — Сокращение поставок оружия возымеет масштабные последствия лишь через несколько месяцев. Эффект от их прекращения можно частично компенсировать европейской помощью. Если отказ предоставлять разведданные окажется не временным, он будет иметь [серьезные] последствия уже в краткосрочной перспективе", — отметил он.

Союзники по НАТО обсуждают, как реагировать на объявление США о паузе в обмене разведданными с Украиной. Один человек, знакомый с этими обсуждениями, заявил, что членам НАТО не запрещено делиться с Киевом некоторыми американскими разведданными. Тем не менее, такой обмен может иметь очень ограниченные масштабы, поскольку союзники не хотят ставить под угрозу существующие отношения с Вашингтоном или друг с другом.

Один из натовских чиновников подчеркнул, что союзники считают приостановку американской администрацией поставок оружия и обмена разведданными с Украиной временной мерой. Она будет действовать до тех пор, пока Вашингтон не увидит подвижек в переговорах по прекращению конфликта. По их словам, они не испытывают давления со стороны команды Трампа. Их не принуждают сократить или свернуть собственную работу с Украиной по обмену разведданными или поставкам оружия.

Тем не менее, в среду газета Daily Mail сообщила, что США приказали Великобритании прекратить передачу Украине американских разведданных, хотя раньше ими можно было делиться. (Британские официальные представители отказались комментировать эту информацию).

В четверг министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что французская разведка является "суверенной" и страна продолжит делиться разведданными с Украиной. Он не предоставил подробностей о том, какими именно разведданными Париж делится с украинцами.

Последствия прекращения потока американских данных уже вовсю ощущаются "на земле". Американская спутниковая компания "Maxar" — один из ведущих поставщиков коммерческих спутниковых снимков на Украину — заблокировала доступ Киева к своим услугам. Ранее украинцы пользовались продуктами этого предприятия для изучения рельефа на поле боя и планирования ударов по российским позициям.

В своем заявлении представитель компании Maxar Джиа ДеХарт сообщил, что американское правительство приостановило доступ Украины к программе компании "Global Enhanced GEOINT Delivery", предоставлявшийся в рамках американского государственного контракта.

Без американских разведданных украинцы располагают существенно меньшей информацией о российских военных формированиях, перемещениях и логистике в режиме реального времени.

"Теперь у нас меньше данных о том, что происходит по ту сторону линии фронта", — отмечает аналитик Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков. "У нас есть определенный собственный потенциал в сфере человеческой разведки, но американские данные играли очень большую роль, чтобы держать нас в курсе событий", — добавил он.

Украину особенно беспокоит любой перерыв в получении предупреждений о российских ракетных атаках. "В случае с системой ПРО важна каждая секунда, — напомнил Белесков. — Чтобы обнаружить запуск ракеты, необходимо иметь спутниковую разведку военного класса".

В среднем с начала конфликта Россия выпускает по Украине 24 ракеты в день. Бывают затишья, возможно связанные с проблемами при производстве. Но бывают дни, когда по критически важным объектам инфраструктуры и жилым кварталам украинских городов запускается до сотни ракет (Россия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине. — Прим. ИноСМИ).

"[Эта мера] ударит по нашим городам и может привести к массовым разрушениям", — предупреждает украинский нардеп Марьяна Безуглая, до недавнего времени входившая в парламентский комитет по обороне и разведке.

Кроме того, пауза в обмене разведданными лишит ВСУ данных для целенаведения американских ракет HIMARS. "Мы всё еще можем стрелять ими, но мы будем стрелять наполовину вслепую", — пояснил Белесков. Отвечая на вопрос, могут ли какие-либо европейские страны восполнить пробел в разведданных, Белесков сказал: "Только частично; полностью — нет".

Пауза в предоставлении разведывательных данных уже ставит Европу перед долгосрочной проблемой, может ли континент и дальше полагаться на военную и разведывательную поддержку США в обеспечении своей безопасности.

Председатель комитета парламента ФРГ по надзору за разведкой Константин фон Нотц призывает к созданию европейской разведсети. Депутат предупредил, что континент больше не может полагаться на поддержку американской разведки.

"Нам нужен европейский формат сотрудничества в области разведки — назовем его "Euro Eyes", — чтобы сильные государства могли быстро и безопасно обмениваться информацией на четких правовых основаниях, — предупредил фон Нотц в пятничном интервью Politico. — В будущем нам никак не обойтись без наращивания собственных разведывательных возможностей".