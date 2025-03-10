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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о старте учения с участием кораблей РФ, Ирана и Китая

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корвет "Резкий"
корвет "Резкий".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС- АВН - Военно-морское учение "Морской пояс безопасности - 2025" с участием кораблей России, Ирана и Китая стартовало в иранском порту Чехбехар, от российской стороны в нем примут участие корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"В течение нескольких дней в северной части Индийского океана экипажи отработают задачи по освобождению захваченных судов, по поиску и спасению на море, а также проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям", - говорится в сообщении российского военного ведомства. "Российскую сторону представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота", - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что целями военно-морского учения РФ, Китая и Ирана "Морской пояс безопасности - 2025" являются обеспечение морской безопасности и охрана морских коммуникаций.

"Целями учения являются: обеспечение морской безопасности, противодействие пиратству и терроризму на море, а также охрана морских коммуникаций", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, всего в учении задействовано около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолеты морской авиации.

Согласно сообщению российского военного ведомства, международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности", организованное иранской стороной, проводится в седьмой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря в 2018 году. В учении на постоянной основе участвуют корабли ВМС Ирана, ВМФ России и ВМС НОАК.

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