В США возникли споры относительно планов по существенному повышению зарплат сотрудников ведущих военных верфей

Источник изображения: topwar.ru
Административно-бюджетное управление (OMB) Белого дома не уверено в целесообразности плана ВМС, который предполагает повышение заработной платы сотрудников верфей и ускорение производства подводных лодок. Об этом заявил на днях председатель Комитета Сената по вооруженным силам США (SACS) Роджер Уикер.
При этом, если американский Сенат не будет готов назначить конкурентоспособную заработную плату работникам, выполняющим «очень тяжелую, физическую работу» на судостроении, это может стать большой проблемой для основных верфей ВМС США. В первую очередь это коснется обязательств, которые Соединенные Штаты взяли на себя перед Британией и Австралией через трехсторонний пакт безопасности AUKUS.
В минувшую среду на саммите Национальной безопасности сенатор Роджер Уикер, сказал, что он взаимодействует с Белым домом по предложению об ответственности верфей и поддержке рабочей силы (SAWS). Этот проект республиканец от Миссисипи рассматривает как единственный реальный путь к получению судостроительной отраслью денег, необходимых для повышения зарплат и повышения ее конкурентоспособности для специалистов высокого уровня.
Однако экономисты из OMB президента Дональда Трампа пока не убедились в целесообразности реализации этой цели, сказал он, добавив, что, по его мнению, опасения OMB рождаются в том, как предложение складывается в процессе «оценки» офиса, который сопоставляет стоимость предложения с его преимуществами.
— сказал Роджер Уикер.
В ответ представитель OMB - о SAWS:
Хотя Уикер выражает в целом оптимизм в отношении готовности Трампа поддержать повышение расходов на оборону в ходе процесса примирения, Конгресс ожидает 14 марта, когда нужно обсуждать варианты преодоления очередного шатдауна.