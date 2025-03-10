В США возникли споры относительно планов по существенному повышению зарплат сотрудников ведущих военных верфей

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Административно-бюджетное управление (OMB) Белого дома не уверено в целесообразности плана ВМС, который предполагает повышение заработной платы сотрудников верфей и ускорение производства подводных лодок. Об этом заявил на днях председатель Комитета Сената по вооруженным силам США (SACS) Роджер Уикер.

При этом, если американский Сенат не будет готов назначить конкурентоспособную заработную плату работникам, выполняющим «очень тяжелую, физическую работу» на судостроении, это может стать большой проблемой для основных верфей ВМС США. В первую очередь это коснется обязательств, которые Соединенные Штаты взяли на себя перед Британией и Австралией через трехсторонний пакт безопасности AUKUS.

В минувшую среду на саммите Национальной безопасности сенатор Роджер Уикер, сказал, что он взаимодействует с Белым домом по предложению об ответственности верфей и поддержке рабочей силы (SAWS). Этот проект республиканец от Миссисипи рассматривает как единственный реальный путь к получению судостроительной отраслью денег, необходимых для повышения зарплат и повышения ее конкурентоспособности для специалистов высокого уровня.

Однако экономисты из OMB президента Дональда Трампа пока не убедились в целесообразности реализации этой цели, сказал он, добавив, что, по его мнению, опасения OMB рождаются в том, как предложение складывается в процессе «оценки» офиса, который сопоставляет стоимость предложения с его преимуществами.

Что касается OMB, то они действительно являются самым влиятельным офисом в американском правительстве, и я понял это давно. Они очень раздражают

— сказал Роджер Уикер.

В ответ представитель OMB - о SAWS:

Мы согласны с большим повышением заработной платы, и деньги уже отправлены. Чего мы не собираемся делать, так это платить два или три раза за одно и то же, как в последнее время бывало. Мы не собираемся превращать авианосец Ford в контракт с оплатой издержек.

Хотя Уикер выражает в целом оптимизм в отношении готовности Трампа поддержать повышение расходов на оборону в ходе процесса примирения, Конгресс ожидает 14 марта, когда нужно обсуждать варианты преодоления очередного шатдауна.