Войти
Военное обозрение

Франция объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи за счёт доходов от замороженных российских активов

611
1
0

Источник изображения: topwar.ru

Франция поставит Украине вооружения на сумму 195 млн евро, причем за счет доходов с замороженных российских активов. Об этом заявил министр обороны республики Себастьян Лекорню.

Париж готовит для Киева новый пакет военной помощи, в который планирует включить артиллерийские снаряды калибра 155 мм, а также авиационные управляемые бомбы AASM для переданных Воздушным силам ВСУ истребителей Mirage 2000. Сроки поставки пока не названы, но точно в этом году. Все это «богатство» для Украины будет стоить 195 млн. евро, средства возьмут из доходов от замороженных российских активов.

В этом году, используя доходы от замороженных российских активов, мы окажем поддержку Киеву на сумму в €195 млн. В пакет военной помощи войдут снаряды калибра 155 мм и управляемые бомбы AASM, которые могут использовать поставленные Украине истребители Mirage 2000

- заявил министр.

Также Франция продолжит передавать ВСУ устаревшую военную технику, снимаемую с вооружения французской армии. Поставки будут идти по мере замены и накопления техники. Речь идет о легких танках AMX-10RC и бронетранспортерах VAB, которые уже поставлялись на Украину и ничем себя на поле боя не проявили. Но для ВСУ старье 70-х годов прошлого века тоже подходит, особенно если бесплатно.

В общем, Франция поддерживает Зеленского и выступает за дальнейшую эскалацию конфликта, впрочем, как и большая часть Европы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
Mirage-2000
VAB
1 комментарий
№1
10.03.2025 13:57
Франция вражеское государство. Необходимо приложить все усилия для смены власти или приведения этой страны к полной анархии.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 20:05
  • 7963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.03 19:45
  • 518
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 10.03 15:53
  • 9
Макрон счел неприемлемым требование России демилитаризовать Украину
  • 10.03 13:57
  • 1
Франция объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи за счёт доходов от замороженных российских активов
  • 10.03 13:47
  • 2
В Польше планируют ввести всеобщую обязательную военную подготовку
  • 10.03 13:16
  • 1
Зарубежные заказчики проявляют интерес к уникальной российской снайперской винтовке ВКС
  • 10.03 13:07
  • 1
Без поддержки США оборона Европы рискует “схлопнуться” за несколько недел (Bloomberg, США)
  • 10.03 13:03
  • 1
«Отец всех мангалов»: в зоне СВО замечена самая защищённая «Мотолыга»
  • 10.03 12:49
  • 1
Леденящие душу фото. Военный корабль Путина проходит через Ла-Манш и готовится к атаке… под прицелом королевского фрегата (The Sun, Великобритания)
  • 10.03 12:19
  • 8601
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.03 10:29
  • 1
Трамп продолжает давить на Украину, а Путин, похоже, готов к перемирию (Bloomberg, США)
  • 10.03 10:12
  • 1
Россия призывает Великобританию не отправлять войска на Украину – грозное предупреждение для НАТО (Daily Express, Великобритания)
  • 10.03 09:51
  • 1
"Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию". Лукаш Адамски комментирует для Haqqin.az (Haqqin.az, Азербайджан)
  • 10.03 08:00
  • 3
Британский большой подводный дрон приступит к испытаниям в апреле
  • 10.03 02:36
  • 9
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.