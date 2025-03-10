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Франция поставит Украине вооружения на сумму 195 млн евро, причем за счет доходов с замороженных российских активов. Об этом заявил министр обороны республики Себастьян Лекорню.

Париж готовит для Киева новый пакет военной помощи, в который планирует включить артиллерийские снаряды калибра 155 мм, а также авиационные управляемые бомбы AASM для переданных Воздушным силам ВСУ истребителей Mirage 2000. Сроки поставки пока не названы, но точно в этом году. Все это «богатство» для Украины будет стоить 195 млн. евро, средства возьмут из доходов от замороженных российских активов.

В этом году, используя доходы от замороженных российских активов, мы окажем поддержку Киеву на сумму в €195 млн. В пакет военной помощи войдут снаряды калибра 155 мм и управляемые бомбы AASM, которые могут использовать поставленные Украине истребители Mirage 2000

- заявил министр.

Также Франция продолжит передавать ВСУ устаревшую военную технику, снимаемую с вооружения французской армии. Поставки будут идти по мере замены и накопления техники. Речь идет о легких танках AMX-10RC и бронетранспортерах VAB, которые уже поставлялись на Украину и ничем себя на поле боя не проявили. Но для ВСУ старье 70-х годов прошлого века тоже подходит, особенно если бесплатно.

В общем, Франция поддерживает Зеленского и выступает за дальнейшую эскалацию конфликта, впрочем, как и большая часть Европы.