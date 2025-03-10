"Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию". Лукаш Адамски комментирует для Haqqin.az (Haqqin.az, Азербайджан)

Политолог Адамски: Трамп готовится к новому разделу мира на зоны влияния

Политика США в отношении Украины и Европы чревата катастрофой для ВСУ, утверждает польский эксперт Лукаш Адамски в интервью Haqqin. Трамп сознательно подрывает всю систему международных союзов и готовится к новому разделу мира на зоны влияния, считает политолог.

Политика США в отношении Украины и европейской безопасности угрожает масштабной катастрофой. Администрация Трампа готовит последний удар: командиров ВСУ пугает возможное отключение терминалов Starlink в Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

"Это может стать последней точкой давления для Белого дома, поскольку он подталкивает Украину к мирным переговорам с Россией и подписанию соглашения, предоставляющего Соединенным Штатам доступ к ее полезным ископаемым", — пишет издание.

Авторы материала отмечают, что украинская армия попала в сильную зависимость от продукции компании Илона Маска SpaceX, а десятки тысяч терминалов Starlink стали глазами и ушами ВСУ.

Ситуацию вокруг украинского вопроса комментирует для haqqin.az Лукаш Адамски, руководитель Центра диалога имени Юлиуша Мершетевского в Варшаве.

Haqqin: Как Вы оцениваете последствия прекращения военной помощи США Украине?

Лукаш Адамски: Это беспрецедентная ситуация для Европы. На данный момент какой-то немедленной катастрофы на фронте не будет, поскольку у Украины есть кое-какие запасы американского оружия. Но полное прекращение передачи разведданных США серьезно скажется на эффективности действий вооруженных сил Украины.

Трамп запретил передавать Киеву данные со спутников, фиксирующих запуски баллистических ракет с территории России. Более того, он запретил Великобритании и Франции делиться американской разведывательной информацией с Украиной — решение, которое ставит под угрозу жизни мирных жителей. Ведь раньше Украину заранее информировали о том, по каким именно городам возможны ракетные удары со стороны России и, соответственно, у украинской ПВО было какое-то время для подготовки к их отражению.

— Насколько критично с точки зрения обороноспособности ВСУ прекращение поставок ракет для зенитно-ракетных комплексов "Патриот"?

— Более чем! До сих пор украинская система противовоздушной обороны была достаточно эффективной благодаря именно этим американским ЗРК. Теперь же без поставок ракет для "Патриотов" защита неба Украины ослабнет, что неизбежно приведет к новым жертвам среди мирного населения… (армия России не наносит удары по гражданским объектам на территории Украины. — Прим. ИноСМИ).

Трампа интересует концентрация ресурсов в руках США. Для достижения этой цели он готов к новому разделу мира на зоны влияния. Это напоминает подход Франклина Рузвельта на Ялтинской конференции 1945 года, когда США пытались склонить Польшу к уступкам в пользу СССР. Сейчас мы видим похожую тенденцию: Трамп настаивает на отходе от международного права в пользу узконациональных интересов.

— Может ли решение Трампа повлиять на доверие союзников США по НАТО?

— Безусловно! Ведь сегодня американских союзников волнует главный вопрос: будут ли США выполнять обязательства, закрепленные в 5-й статье Устава НАТО по коллективной обороне? И если Вашингтон готов оставить Украину без помощи, то как он поступит в случае угрозы странам Балтии или Восточной Европы? Что, тоже порекомендует им "договариваться" с Россией?..

Трезво анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что США сознательно подрывают всю систему международных союзов.

— Может ли Европа компенсировать потерю американской помощи?

— Только частично, да и то, если к этому процессу подключатся Австралия, Канада, Япония и Южная Корея. То есть страны, понимающие важность системы международного права и, соответственно, имеющие возможности помочь Украине.

— Как Дональд Трамп относится к идее завершения конфликта?

— Он действительно хочет мира, но на своих условиях. Фактически на пользу Путину. Представление Трампа о российско-украинском мире достаточно четко отражено в его ультиматуме, переданном Украине, — отказаться от своих территорий, чьи природные ресурсы отойдут к США. Европейцам же предлагается просто наблюдать за режимом прекращения огня.

— Насколько сильны полномочия Трампа в принятии подобных решений?

— В отличие от европейской системы, где власть президента ограничена премьер-министром, в США глава государства обладает очень мощным мандатом. Трамп, например, может запретить продажу оружия союзникам США, если посчитает, что оно попадет на Украину. Не говоря уже о том, что он также может значительно сократить американское военное присутствие в Европе.

Европа должна готовиться к худшему сценарию. Украине придется рассчитывать на усиление европейской помощи, а странам ЕС — наращивать свою обороноспособность перед возможной угрозой со стороны России.

Автор: Ага Гасымлы.